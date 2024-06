Umfrage: Sollte Füllkrug gegen Dänemark beginnen?

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark vor einer schweren Entscheidung: Soll er seine Offensive umbauen?

Die Quote spricht für ihn. Sein Last-Minute-Tor gegen die Schweiz war bereits das 13. Länderspieltor im 19. Spiel für Niclas Füllkrug - sieben dieser 13 Treffer hat er als Einwechselspieler erzielt. Bereits jetzt ist der Mittelstürmer von Borussia Dortmund der fünftbeste Joker der deutschen Länderspielgeschichte. Grund, ihn in seiner Paraderolle zu lassen - oder Grund, ihm auch von Beginn an die Chance zu geben?

Argumente gibt es für beide Seiten: Für Füllkrug spricht das von Bundestrainer Nagelsmann oft proklamierte "Momentum". Gegen ihn, dass Kai Havertz, der bislang im deutschen Sturmzentrum auflief, keinesfalls enttäuscht und sich die bisherige Rollenaufteilung - Havertz von Beginn an, Füllkrug als Joker - bewährt hat. Auch mit Blick auf den kommenden Gegner, eine dänische Mannschaft mit großgewachsenen Innenverteidigern, könnten beide Seiten ein Argument finden: Ist es da besser, einen zu haben, der mit seiner Wucht Räume schaffen kann? Oder bespielt man diese Hünen besser mit Kombinationsspiel als mit Flanken auf Füllkrug?

Läuft es am Ende sogar auf eine Alternative hinaus, in der Havertz und Füllkrug gemeinsam in der deutschen Startelf stehen? Der Bundestrainer hat viele Möglichkeiten, die zum Erfolg führen könnten. Aber welche würdet ihr wählen?

Danke für die Teilnahme!