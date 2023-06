Umfrage: Setzt sich Bellingham bei Real Madrid durch?

Mit 19 Jahren wagt Jude Bellingham bereits den nächsten großen Schritt in seiner Karriere. Ab Sommer wird der Engländer nicht mehr für Borussia Dortmund, sondern für Real Madrid auflaufen.

Von seiner Ausbildungsstation Birmingham City (2010 bis 2020) war Jude Bellingham damals gen Deutschland und Dortmund aufgebrochen, um sich zu einem gestandenen Führungsspieler im Mittelfeld zu entwickeln - und zwar mit durchschlagendem Erfolg.

Nach nur einem Jahr in der englischen zweiten Liga sammelte Bellingheim mit seinen inzwischen immer noch blutjungen 19 Jahren massig Erfahrung an - allein 92 Bundesliga-Einsätze (zwölf Tore), 23 Partien in der Champions League (vier Treffer) und 24 Länderspiele für die Three Lions sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache.

Nun geht es für Bellingham bei Real Madrid, das mindestens 103 Millionen Euro dafür bezahlt, weiter. Unter Erfolgstrainer Carlo Ancelotti und neben gestandenen Recken wie Luka Modric (37) und Toni Kroos (33). Hier stellt sich nun die Frage, inwieweit die steile Entwicklung des Antreibers weiter so steil vorangeht - oder eben nicht. Stimmen Sie gern ab und teile Sie Ihre Meinung.

