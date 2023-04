Letzter gegen Vorletzter - zum Auftakt des 28. Spieltag empfängt Schalke 04 Hertha BSC. Wie geht es aus? Ihre Meinung ist gefragt!

Es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf, wenn Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Hertha BSC empfängt. Die Knappen stehen mit 21 Punkten am Tabellenende. Hertha BSC hat einen Zähler mehr auf dem Konto und rangiert hinter dem Tabellen-16. VfB Stuttgart. Der Sieger springt also - zumindest vorübergehend - auf den Relegationsplatz.

Jetzt sind Sie gefragt: Wie geht das Bundesliga-Duell zwischen den beiden vom Abstieg bedrohten Klubs aus?

