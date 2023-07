Eintracht Frankfurt will mit dem neuen Trainer Dino Toppmöller angreifen. Gelingt sogar die Rückkehr in die Königsklasse?

In der vergangenen Saison durfte Eintracht Frankfurt noch Champions-League-Abende erleben, in der neuen spielen die Hessen "nur" in der Conference League. Nach dem Trainerwechsel von Oliver Glasner zu Dino Toppmöller bleiben sie gleichwohl ambitioniert.

Was meinen Sie: Schafft Frankfurt 2023/24 die Qualifikation für die Champions League? Stimmen Sie hier bei unserer Frage der Woche ab:

