Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschte im EM-Achtelfinale gegen Dänemark mit Leroy Sané in der Startelf. Ist das eine gute Entscheidung?

Darf sich gegen Dänemark von Beginn an beweisen: Leroy Sané. IMAGO/Revierfoto

In allen drei Gruppenspielen war Leroy Sané bei dieser EM in der Joker-Rolle, im EM-Achtelfinale beginnt er überraschend. Dafür sitzt Florian Wirtz gegen Dänemark zunächst auf der Bank. Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Stimmt hier ab:

Danke für die Teilnahme!