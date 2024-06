Umfrage: Mit welcher Nummer 1 sollte Deutschland ins Turnier gehen?

Knapp eine Woche vor dem Start der Heim-EM droht dem DFB-Team eine Torhüterdiskussion. Nach seinem Patzer im Testspiel gegen Griechenland steht Manuel Neuer in der Kritik. Sollte er weiterhin als Nummer 1 in das Turnier gehen?

Ein 2:1-Sieg gegen Griechenland am Freitagabend stand im letzten Testspiel vor der am 14. Juni beginnenden Europameisterschaft im eigenen Land letztlich für Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Buche. Doch nach dem Spiel lag der Fokus in erster Linie auf der schwachen ersten Halbzeit - uns insbesondere auf dem Fehler von Torhüter Manuel Neuer.

In der 34. Minute ließ er einen Schuss von Christos Tzolis zu weit abprallen, Giorgos Masouras staubte ab und schob zur zwischenzeitlichen Führung für Griechenland ein. "Ich hätte den Ball besser wegbringen müssen", gestand der 38-Jährige im Nachgang der Partie.

Die Rückendeckung des Bundestrainers ist ihm im Hinblick auf die EM dennoch gewiss. Doch hat Neuer auch das Vertrauen der Fans? Schon in den letzten Saisonwochen mit dem FC Bayern wusste Neuer nicht immer zu glänzen, hinter ihm lauert Marc-André ter Stegen, der Stammkeeper vom FC Barcelona, auf seine Chance.

Daher wollen wir von Euch wissen: Mit welcher Nummer 1 sollte Deutschland ins Turnier gehen? Neuer oder ter Stegen?

