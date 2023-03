Umfrage des DFB: Schiedsrichter beklagen Mangel an Respekt

Der Deutsche Fußball-Bund hat im Rahmen der Initiative "Jahr der Schiris" die Ergebnisse seiner jüngst erhobenen Schiedsrichter-Umfrage veröffentlicht. Zahlen, die zu denken geben.

Respektloses Verhalten von Spielern, Trainern und insbesondere Zuschauern ist das Hauptproblem, auf das Unparteiische in den unteren Ligen treffen. Das ergab eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte Umfrage unter Amateurfußball-Schiedsrichtern, die am Montag veröffentlich wurde. Rund 85 Prozent der Schiedsrichter beklagen darin den Umgang der Zuschauer mit ihnen, 78 Prozent den von Spielern und Trainern.

Auffällig ist aber auch: Lediglich rund 22 Prozent der Unparteiischen, die die Pfeife an den Nagel gehängt haben, gaben an, dass der mangelnde Respekt der Hauptgrund ihres Rückzugs war. Vielmehr war es der Zeitaufwand, der mit 40 Prozent als Hauptgrund angegeben wurde.

Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung

Spaß am Sport, das Gemeinschaftsgefühl sowie Persönlichkeitsentwicklung sind die hauptsächlichen Motivationsquellen der aktiven Schiedsrichter. Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen, freier Eintritt zu Bundesligaspielen) waren nur für rund ein Drittel der Befragten eine Motivation. Und auch die Ehemaligen unter den Unparteiischen würdigen in der Umfrage die Fortschritte, die sie durch den Job an der Pfeife in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätten.

Pikant: Während die Umfrage ergab, dass Unparteiische sich am meisten von Kollegen der pfeifenden Zunft wertgeschätzt fühlen, landet - noch hinter Spielern, Zuschauer und Trainer - ein Akteur auf dem letzten Platz: der DFB.

"Jahr der Schiris"

Die Umfrage wurde vom Verband im Rahmen der Initiative "Jahr der Schiris" durchgeführt. Die Aktion läutet eine Phase ein, die bis Jahresende mit verschiedenen kleineren und größeren Maßnahmen das Schiedsrichterwesen öffentlich in den Mittelpunkt rücken und Verbesserungen einleiten soll. Denn die Zahl der Unparteiischen in Deutschland ist seit Jahren rückläufig - eine Tatsache, die den Amateurfußball zunehmend vor Probleme stellt.

Im Rahmen der Aktion werden am kommenden Samstag, den 25. März, auch die beiden Bundesligaprofis Nils Petersen (SC Freiburg) und Anton Stach (1. FSV Mainz 05) in eine neue Rolle schlüpfen und als Referees das Spiel der Bezirksliga Rheinhessen zwischen dem VfR Nierstein und TSV Mommenheim leiten.