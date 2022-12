Umfrage: Bewahrt Labbadia den VfB vor dem Abstieg?

Wie schon einmal vor zwölf Jahren soll Bruno Labbadia den VfB Stuttgart vor dem Abstieg bewahren. Was meinen Sie: Wird ihm das gelingen?

Zurück im "Ländle": Bruno Labbadia, hier im Januar 2012 mit Christian Gentner, der in Kürze ebenfalls zum VfB zurückkehren wird - als Leiter Lizenzspielerabteilung. imago sportfotodienst

Als Tabellen-16. hat sich der VfB Stuttgart in die lange Bundesliga-Winterpause verabschiedet. Einmal mehr sind die Schwaben akut abstiegsgefährdet, auch wenn zuletzt unter Interimstrainer Michael Wimmer ein Aufwärtstrend zu erkennen war. Nun soll Bruno Labbadia den VfB als neuer Chefcoach zum Klassenerhalt führen - so wie ihm es in der Saison 2010/11 schon einmal gelungen war. Damals kletterten die Stuttgarter vom 17. auf den 12. Platz.

Was denken Sie: Gelingt dem VfB unter Labbadia der Klassenerhalt? Stimmen Sie hier ab:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!