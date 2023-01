Umdenken nach dem Umdenken bei 96

In gut zwei Wochen geht es für Hannover 96 bei einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte. Schon jetzt hat die Vorbereitung der Niedersachsen wichtige Erkenntnisse geliefert. Das gilt nicht nur für das System.

Stefan Leitl bleibt noch eine Menge Zeit. Es sind noch mehr als zwei Wochen, bis der 1. FC Kaiserslautern zum ersten Pflichtspiel nach dem Jahreswechsel in Hannover vorstellig wird - doch schon jetzt gibt es bei 96 die eine oder andere Erkenntnis, die von grundlegender Bedeutung ist.

Beim jüngsten 2:2 im Testspiel gegen den FC Zürich, der als Meister auf dem letzten Platz der Schweizer Super League steht, hat Leitl seine Mannschaft in der Anfangsphase etwas abwartender spielen lassen. Ein Ansatz, der sich nicht gerade als vorteilhaft erwies. Die Partie war gerade einmal eine halbe Stunde alt, ehe Hannover 0:2 zurücklag. Dann dachte Leitl erneut um. Die Folge: In der restlichen Spielzeit wurde dann deutlich, so der 96-Coach, "dass es unserem Spiel guttut, wenn wir attackieren".

Bei 96 gilt also: Feuer frei, Angriff ist die beste Verteidigung, denn Leitls Mannschaft bringt ihre Qualitäten gerade dann am besten zur Geltung, wenn sie selbst in die Offensive geht und den Gegner vor Aufgaben stellt. In welchem System sie sich dabei formiert, ist zwar eher nachrangig, doch auch in dieser Frage hat sich gezeigt, "dass uns die Doppelsechs guttut", wie Leitl sagt.

Schon im Laufe der Hinrunde ist es dem 45-Jährigen gelungen, eine Formation zu finden, die Stabilität verspricht. Nur 18 Gegentreffer in 17 Spielen sind der zweitbeste Wert hinter dem SV Darmstadt 98, der als Tabellenführer erst 15 Tore zugelassen hat. Auch dank dieser Standhaftigkeit und des guten Pressings überwintert Hannover als Tabellenfünfter, fünf Punkte hinter Rang 3, sechs hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

96 ist also in Schlagdistanz, wenn es Ende Januar gegen den FCK wieder losgeht. Bis dahin ist aber noch Zeit für den Feinschliff.