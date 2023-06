Umbruch und Aufbruch beim SV Meppen

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga liegt ein weißes Blatt Papier vor dem SV Meppen. Der Trainer und Sportliche Leiter Ernst Middendorp will daraus mit spitzem Bleistift ein ansehnliches Werk schaffen.

Als Ernst Middendorp im vergangenen März aus Südafrika nach Deutschland zurückkehrte, übernahm er beim SV Meppen einen aufgeblähten Kader. Einige Spieler waren verletzt oder nicht fit. Vorgänger Stefan Krämer hatte ihn zusammengestellt.

In diesem Sommer stellt Meppens Coach nun seine eigene Mannschaft zusammen. Angesprochen darauf, dass nach dem Gang in die Regionalliga vor ihm ein weißes Blatt Papier liege, leuchten Middendorps Augen. "Das ist meine Welt", stellt er sich mit Elan dieser Herausforderung. Jeder frage sich natürlich, warum er das mache, ergänzt der 64-Jährige. "Aber ich mache das nicht zum ersten Mal." Das sei seine Welt, wiederholt er.

Um eine schlagkräftige Truppe für die 4. Liga zusammenzustellen, bleibt den Meppenern nicht mal ein Drittel des Vorjahresetats. 3,8 Millionen Euro waren es noch in der Abstiegssaison. Etwa eine Million steht für die Regionalligamannschaft zur Verfügung.

Auf die Frage, ob die Tür noch offen sei für die Marvin Pouriés der letzten Saison, entgegnete Middendorp nach dem Trainingsstart: "Ich glaube nicht. Wir müssen da ernsthaft sein." Die Finanzen bestimmen mit, was in Sachen Kader noch geht und was nicht.

Man schütte die Spieler nicht mit Geld zu, sondern versuche argumentativ vorzugehen, erklärte Middendorp kürzlich die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen. Um weiterhin beim SVM zu spielen, müssten die Spieler aus dem Drittligakader auf 40, 50 Prozent ihres bisherigen Gehaltes verzichten. Das sei nicht ganz so einfach, wenn man denen erkläre, "dass die Zukunft auf dem Rasen das Wichtigste ist".

Vom bisherigen Aufgebot sind die meisten Spieler gegangen. Sie hinterließen ein weißes Blatt Papier. Nur Jonas Fedl und Marek Janssen sind neben Erik Domaschke und Steffen Puttkammer sind aus der 3. Liga übriggeblieben. Die beiden Letztgenannten üben künftig eine Doppelfunktion aus - als Torwarttrainer bzw. Co-Trainer und Standby-Spieler. Hinzu kommen Youngster Lukas Eixler und Junior Koné, die zumeist in der U 23 spielten. Aus der A-Jugend stößt Luca Prasse zum Team, der ebenfalls schon Profi-Luft schnupperte.

Vier Zugänge stehen bislang beim SV Meppen fest. Erfahrung im Profifußball bringen Mittelfeldakteur Tim Möller und Innenverteidiger Luis Sprekelmeyer aus ihrer Zeit beim VfL Osnabrück mit. Zuletzt spielten sie gemeinsam für den West-Regionalligisten SV Lippstadt. Torwart Bennet Schmidt kommt vom 1. FC Schweinfurt 05 und Fynn Seidel von der SpVgg Unterhaching (beide Regionalliga Bayern).

Der neue SVM-Kader weist noch deutliche Lücken auf. Das sei definitiv nicht die finale Garde, betonte Meppens Coach nach dem Trainingsauftakt. Aber wann steht der endgültige SVM-Kader stehen? "Das wird bis in den August gehen", kennt er das Geschäft. Viele Vereine suchen noch Spieler, umgekehrt genauso. Man sei sicherlich von den Sponsoren, den Zuschauerzahlen und der Zahl der verkauften Dauerkarten abhängig, so der 64-Jährige. "Da weißt du im Grunde genommen jede Woche etwas mehr."