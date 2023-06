Umbruch schreitet voran: Arminia tauscht kompletten Trainerstab aus

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat eine Menge Veränderungen im Trainerstab vorgenommen. Insgesamt fünf Assistenten erhalten keinen neuen Vertrag, darunter die langjährigen Co-Trainer Sebastian Hille und Torwarttrainer Marco Kostmann.

Wie der Zweitliga-Absteiger mitteilte, werden die zum 30.06.2023 laufenden Verträge der Co-Trainer Sebastian Hille, Kai Hesse, Danilo de Souza sowie von Torwarttrainer Marco Kostmann nicht verlängert. Darüber hinaus wird auch Videoanalyst Rafael Gameiro in der kommenden Saison nicht mehr bei den Ostwestfalen tätig sein.

Bielefelds Neu-Geschäftsführer Michael Mutzel erklärt, dass man "nach vielen Gesprächen und internen Bewertungen" zu dem Ergebnis gekommen sei, "dass für die zukünftige Ausrichtung eine Veränderung im Trainerstab erforderlich ist". Dabei sein man"davon überzeugt, dass wir sowohl fachlich wie auch menschlich ein neues Trainerteam aufgestellt haben, dass sehr gut zusammenpasst, sich vertraut und für den Erfolg der Arminia alles gibt.“

Kniat: "Moderne Verantwortungsprofile"

Neu zum Assistenztrainer-Team um Cheftrainer Michel Kniat stoßen ab sofort Oliver Döking (zuletzt U-17-Trainer beim SC Paderborn), Janik Steringer (kommt als Videoanalyst von Kniats ehemaligem Verein SC Verl) sowie Torwarttrainer Steffen Süßner (kommt vom FSV Zwickau). "Ich freue mich sehr darauf, mit dem neuen Trainerteam und modernen Verantwortungsprofilen in die Saisonvorbereitung zu starten und mit der Mannschaft in allen Bereich zu arbeiten", wird Kniat in der Vereinsmitteilung zitiert.

Die Meldung, dass Bielefeld nach dem Abstieg in die dritte Liga einen Komplett-Umbruch anstrebt, kommt wenig überraschend. Mit Mutzel und Kniat wurden schließlich zwei neue Leute auf federführenden Positionen verpflichtet, die mit dem alten Assistenzstab wenig bis gar keine Verbindungen aufweisen. Dennoch werden einige Arminia-Fans die Nachricht sicherlich mit wehmütigen Emotionen aufnehmen - schließlich werden bei der Arminia nun Positionen neu besetzt, auf denen in den vergangenen Jahren teils Kontinuität geherrscht hatte und die mit Identifikationsfiguren besetzt waren.

Hille und Kostmann waren über zehn Jahre im Verein

Während Kai Hesse (zur Saison 2022/23 von Hannover 96 zum Verein gewechselt), Rafael Gameiro (seit dem 1. Juli 2021 Teil des Trainerteams) und Danilo de Souza (seit Januar 2023 beim DSC) noch nicht allzu lange im Verein waren, trifft es mit Kostmann und Hille verdiente und alteingesessene Figuren der Bielefelder.

Kostmann war, bis zu einer kurzen Unterbrechung zwischen 2015 und 2017, seit 2011 bei der Arminia. Er hatte als Torwarttrainer großen Einfluss an der bemerkenswerten Entwicklung von Stefan Ortega, den es nach Arminias Bundesliga-Abstieg 2022 zu Manchester City zog, mit denen er vor wenigen Wochen das Triple gewinnen konnte. Sebastian Hille, ebenfalls seit 2011 im Verein, konnte sich zunächst als aktiver Spieler verdient machen - mit 12 Torbeteiligungen hatte er 2013 großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg. 2015 wechselte er in den Trainerstab und war in der Folge als Co-Trainer maßgeblich am Aufschwung und dem zwischenzeitlichen Aufstieg in die Bundesliga beteiligt.

"Es ist uns gleichzeitig sehr wichtig, dem ausscheidenden Trainerteam für die engagierte Arbeit bei Arminia Bielefeld in der Vergangenheit zu danken. Sie haben hier eine intensive Zeit erlebt. Wir wünschen allen für ihre persönliche und auch berufliche Zukunft alles Gute," wusste Mutzel noch verabschiedende Worte in Richtung des alten Trainerstabs zu richten.