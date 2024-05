Umbruch "light": Der Kader von Aalborg Håndbold für die Saison 2024/2025

Aalborg Håndbold steht vor einem kleinen Umbruch in diesem Sommer. Mit Mikkel Hansen tritt im Sommer einer der großen Handballstars ab, auch auf der Seitenlinie wird es einen Wechsel geben. Zudem wird Nationalspieler Juri Knorr mit einem Wechsel zu den Nordjütländern in Verbindung gebracht. Der Kader von Aalborg Håndbold für die Saison 2024/25.

Während Aalborg Håndbold im dänischen Pokal zum zweiten Mal in Folge gegen GOG den Kürzen ziehen musste, können die Dänen um Superstar Mikkel Hansen, der in diesem Sommer seine Handballkarriere beenden wird, in der Liga noch nach dem Meistertitel greifen. Im Finale treffen die Nordjütländer ab Sonntag auf Fredericia HK.

Auf der internationalen Bühne schaffte Aalborg den Sprung zum Final4 der Champions League. Nach einer starken Gruppenphase, in der Aalborg nur drei Punkte herschenkte und die Vorrunde hinter dem THW Kiel auf Rang zwei der Gruppe A beendete, kegelte das dänische Team Telekom Veszprem im Viertelfinale aus dem Wettbewerb.

Im Halbfinale bekommt es Aalborg nun mit dem Titelverteidiger SC Magdeburg zu tun. Sollte der Coup gegen den Bundesligisten gelingen, stünde Aalborg nach 2021 das zweite Mal in einem Finale der Champions League.

Hansen hört auf

Ab der kommenden Saison muss Aalborg im Rückraum ohne ihren Superstar Mikkel Hansen auskommen. Der dänische Handball-Außnahmekönner beendet in diesem Sommer nach 20 Jahren als Handball-Profi seine Karriere.

» Die große Karriere von Mikkel Hansen

Während die Leihe von Eigengewächs Victor Kløve bei IFK Kristiansand beendet ist und der 21-Jährige ab der kommenden Saison bei Frisch Auf Göppingen den Platz von Sebastian Heymann einnehmen wird, der zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, konnte Aalborg Henrik Möllgaard (2025), Lukas Nilsson und Marius Munk (beide 2027) weiter an den Klub binden.

Die Zeichen stehen auf Knorr

Mit Aleks Vlah und Thomas Arnoldsen setzt Aalborg bis 2026 auf zwei etablierte Kräfte auf der Spielmacherposition. Doch einigen Medienberichten der letzten Wochen zu Folge will sich der dänische Top-Klub sich entweder schon in diesem Sommer oder dann ein Jahr später im Rückraum verstärken.

Der deutsche Nationalspieler Juri Knorr soll vor einem Wechsel nach Dänemark stehen. Obwohl bis dato noch eine offizielle Bestätigung von Seiten des Spielers und der Vereine aussteht, scheinen sich die Zeichen zu verdichten, dass sich der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen den Jütländern anschließen wird. Eine mögliche Zwischenlösung für ein Jahr mit dem Portugiesen Miguel Martins von Pick Szeged ist weiterhin nicht bestätigt.

Auf der rechten Rückraumseite wird Christian Termansen nach seiner Leihe bei Skive fH innerhalb der dänischen Liga wechseln und ab der kommenden Saison für Ribe-Esbjerg HH auflaufen. Ex-HBL-Profi Martin Larsen (2025) sowie Mads Hoxner und Jack Thurin (beide 2026) bleiben dem Verein dagegen erhalten.

Trainer-Ära endet - Machulla übernimmt

Mit Stefan Madsen verliert Aalborg seinen erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte, der seit über fünf Jahren die Geschicke des Teams von der Seitenlinie aus geleitet hatte und in dieser Zeit Aalborg dreimal zur dänischen Meisterschaft, zu zwei Pokaltiteln und in das Finale der Champions League 2021 geführt hatte. Der Wunsch sich "beruflich neu zu orientieren" sorgte für den Abschied Madsens nach über zehn Jahren im Verein. Wohin es den Trainer, der in Deutschland schon für den HC Leipzig tätig war, zieht, ist bisher noch nicht bekannt.

Ab diesem Sommer wird Aalborg auf der Trainerbank neue Wege gehen und hat sich mit Maik Machulla den ersten deutschen Coach der Vereinsgeschichte geangelt. Der ehemalige Flensburger Trainer hat bei dem Champions-League-Halbfinalisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

» Maik Machulla: Aalborg ist eine Riesenchance

Kontinutität auf vier Schlüsselpositionen

Im Tor vertraut Aalborg auch in der kommenden Saison dem Torhüter-Duo der ehemaligen Bundesligatorhüter Niklas Landin und Fabian Norsten. Ebenso bleiben die beiden Kreisläufer Rene Antonsen und Simon Hald. Dagegen wird sich Jesper Nielsen nach drei Jahren in seine Heimat Schweden zu Eskilstuna Guif verabschieden. Für den ehemaligen Mannheimer konnte Aalborg mit Felix Möller ebenfalls einen schwedischen Nationalspieler nachverpflichten.

Auch auf den Außenpositionen setzen die Jütländer in der kommenden Saison auf Kontinutität. So bleiben die norwegische Flügelzange Sebastian Barthold und Kristian Björnsen mindestents bis 2025 beim Verein. Auch Routinier Buster Juul sowie der Ex-Leipziger Patrick Wiesmach sind auch in Zukunft Teil des Kaders des dänischen Topklubs.

lmk

Kader Aalborg Handbold 2024/25