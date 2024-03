Umbruch im Sommer: VfR Baumholder präsentiert neues Trainer-Duo

Beim VfR Baumholder wird es im Sommer einen großen Umbruch geben. Nicht nur im Kader stehen bereits einige Abgänge fest, auch auf der Trainerbank wird sich etwas ändern. In der kommenden Saison werden Matthias Dingert und Jonas Gedratis die 1. Mannschaft übernehmen.

Über das Schicksal des VfR Baumholder wird in dieser Spielzeit wohl auch auf fremden Plätzen entschieden. Mit 24 Punkten aus 25 Spielen steht der VfR momentan an der Schwelle zwischen Abgrund und rettendem Ufer. Weil in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in dieser Saison die halbe Liga um den Klassenerhalt bangen muss, könnten im Worst-Case-Szenario im Sommer acht Mannschaften den Gang in die Sechstklassigkeit antreten.

Sollte es dazu kommen, wäre mit ziemlicher Sicherheit auch der VfR nicht mehr zu retten. Acht Punkte trennen den Aufsteiger momentan von den sicheren Plätzen, sieben sind es auf Platz 14, der aber nur unter besonders günstigen externen Faktoren (der Zweitplatzierte aus der Oberliga steigt auf und aus der Regionalliga Südwest steigen möglichst wenige RPS-Teams ab) den Liga-Verbleib sichern würde.

Dingert und Gedratis ersetzen Hammann

In welcher Spielklasse Baumholder in der kommenden Saison auch antreten wird, ein Umbruch steht dem VfR in allen Fällen bevor. Ende letzten Jahres hatte Cheftrainer Benny Früh seinen Vertrag etwas überraschend aufgelöst. Seitdem steht Sascha Hammann in der Verantwortung. Zur neuen Saison soll es nun erneut einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Matthias Dingert (bisheriger Abteilungsleiter) und Jonas Gedratis werden die 1. Mannschaft des VfR übernehmen, das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Christian Weis bleibt dem Team als Torwarttrainer erhalten.

Gedratis formte die zweite Mannschaft in den letzten Jahren zu einem Spitzenteam der A-Klasse Birkenfeld. Dingert kann derweil auf zehn Jahre Trainertätigkeit am DFB-Stützpunkt zurückgreifen.

Für die restliche Spielzeit möchte Baumholder "von Spiel zu Spiel schauen", erklärt Dingert. Dass der Ligaverbleib nach drei Niederlagen zum Frühjahresauftakt aber nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden ist, dessen ist man sich im Landkreis Birkenfeld bewusst.