Umbruch im Rückraum: Der Kader der MT Melsungen für die Saison 2024/25

Mit Platz 5 hat die MT Melsungen eine erfolgreiche Saison gespielt und sich auch durch den Einzug ins Endspiel des REWE Final4 vorzeitig für die EHF European League qualifiziert. Trainer Roberto Garcia Parrondo muss vor allem im Rückraum seine Neuzugänge integrieren. Ein Blick auf den Kader der Nordhessen für die kommende Saison.

Auf vier Positionen kann Roberto Garcia Parrondo auf ein eingespieltes Team setzen. Im Tor bilden Adam Morawski und Nebojsa Simic weiterhin ein starkes Gespann und auf Linksaußen wird David Mandic, der in der Deckung auch auf der Halbposition decken kann, von Youngster Florian Drosten weiter entlastet.

Auf der rechten Außenbahn macht Dimitri Ignatow Druck auf Nationalspieler Timo Kastening. Geplant ist zudem die Rückkehr von Julian Fuchs nach seiner Leihe an die HSG Wetzlar. Auch am Kreis herrscht Kontinuität, Adrian Sipos, Rogerio Moraes und Arnar Freyr Arnarsson werden sich auch künftig die Einsatzzeiten teilen.

Vier externe Neuzugänge im Rückraum

So wird vor allem im Rückraum gewechselt. Der Abgang von Ivan Martinovic zu den Rhein-Neckar Löwen stand schon frühzeitig fest, als Ersatz im rechten Rückraum kommt der Däne Nikolaj Enderleit von TTH Holstebro aus der dänischen Liga. "Wir sind froh, einen Spieler mit so viel Potenzial für diese Position verpflichtet zu haben", sagt Michael Allendorf. Der MT-Sportvorstand ist überzeugt, dass Enderleit und Dainis Kristopans ein tolles Gespann im rechten Rückraum abgeben werden.

Die anderen drei Zugänge sind auf den Rechtshänderpositionen heimisch, wo es vor allem die Abgänge von Julius Kühn, Domagoj Pavlovic und Sindre Aho zu ersetzen gilt. "Wir sind froh und auch ein Stück weit stolz, dass wir einen noch recht jungen Spieler seines Formats für uns gewonnen haben", sagt Michael Allendorf zur Verpflichtung von Aaron Mensing, der beim dänischen Topteam GOG zuletzt spielte, und ist überzeugt: "Aaron passt als Typ wunderbar zu uns."

Die Shooter-Qualitäten von Kühn soll Alexandre Cavalcanti vom HBC Nantes ersetzen. Cavalcanti sei nicht nur kraftvoll und variantenreich im Angriff, sondern obendrein ein exzellenter Abwehrspieler, betont man bei den Nordhessen. Mit Elvar Örn Jonsson sowie den Neuzugängen Mensing und Cavalcanti ist der linke Rückraum nun ausreichend besetzt. Außerdem gibt es das eigene Talent Tom Wolf: "Unsere A-Jugendlichen wollen wir weiter behutsam ans Bundesliga-Team heranführen", sagt Allendorf.

Im zentralen Rückraum setzt man neben Erik Balenciaga auf einen neuen Spielertyp, von GWD Minden über eine kurzfristige Ausleihe an Al-Arabi Doha zum Saisonende kommt der Tunesier Mohamed Amine Darmoul nach Nordhessen. "Durch ihn wird unser Spiel noch flexibler und schwieriger auszurechnen", betont Allendorf und ist sicher: "Er passt perfekt in unser System, und er verfolgt ehrgeizige Ziele." Verlassen haben den Klub auch fünf Spieler, die hauptsächlich in der Drittligamannschaft zum Einsatz kamen.

Zugänge im Sommer 2024:

Julian Fuchs (HSG Wetzlar, Rückkehr nach Leihe)

Mohamed Amine Darmoul (GWD Minden, zuletzt Al-Arabi Doha/QAT)

Aaron Mensing (GOG Håndbold/DEN)

Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes/FRA)

Nikolaj Enderleit (TTH Holstebro/DEN)



Abgänge im Sommer 2024:

Ivan Martinovic (Rhein-Neckar Löwen)

Julius Kühn (Ziel unbekannt)

Sindre Aho (Ribe-Esbjerg HH/DEN)

Domagoj Pavlovic (Ziel unbekannt)

Manuel Hörr (TuS N-Lübbecke)

Ben Beekmann (TV Emsdetten)

Lasse Ohl (TV Hüttenberg)

Jan Waldgenbach (HV Vallendar)

Carl Beck (Northeimer HC)

Der Kader der MT Melsungen 2024/25