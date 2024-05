Umbruch geht weiter: Augsburger Panther vermelden drei weitere Abgänge

Nur weil Zweitliga-Meister Eisbären Regensburg nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, bleiben die Augsburger Panther in der DEL. Nun kommt es zu einem großen Umbruch.

Die Augsburger Panther haben nach ihrem glücklichen Klassenverbleib in der DEL drei weitere Abgänge verkündet. Matt Puempel, Niklas Länger und Mirko Sacher werden zur neuen Saison nicht mehr für den Club auflaufen. Puempel geht nach 120 Spielen im Panther-Trikot zum Ligarivalen Schwenninger Wild Wings. Bevor er in der Saison 2020/21 nach Schweden kam, absolvierte Puempel insgesamt 87 Spiele für die New York Rangers und Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL und gut 350 Partien in der zweitklassigen AHL.

Der aus dem eigenen Nachwuchs gekommene Länger verlässt Augsburg nach fünf Spielzeiten mit dem Wunsch nach mehr Eiszeit. Für Verteidiger Sacher ist nach 90 Einsätzen in zwei Spielzeiten Schluss.

Abgänge hinter und vor der Bande

Die Augsburger stehen vor einem großen Umbruch. Mehr als ein Dutzend Spieler haben den Club inzwischen verlassen. Auch hinter der Bande gibt es einen Wechsel. Der Kanadier Ted Dent tritt die Nachfolge von Trainer Christof Kreutzer an.

Sportlich standen die Augsburger in der DEL als Absteiger fest. Die Schwaben bleiben allerdings erstklassig, da die Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL2 geholt hatten, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg nicht erfüllt und sich auch nicht für einen Platz beworben hatten.