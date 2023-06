Umbruch beim Hamburger SV II: Vom Vizemeister in den Abstiegskampf?

Nach der Fast-Meisterschaft lautet für den Hamburger SV II das Ziel in der anstehenden Spielzeit Klassenerhalt. Trainer Pit Reimers muss einen kompletten Umbruch managen.

Erst zwei Tage Leistungsdiagtostik, dann geht es am Mittwoch auf den Platz - so startet der Vizemeister Hamburger SV II in die neue Regionalliga-Saison und damit auch die Mission Klassenerhalt. Denn auch wenn nur eine Spielminute für den letztlich vom VfB Lübeck gewonnenen Titel fehlte, wird es für Trainer Pit Reimers und sein Team keinen neuen Anlauf auf die Spitze geben.

Dass der 39-Jährige im Amt bleibt, war nicht selbstverständlich. Eigentlich war auch seine Mission nach 16 Jahren beim HSV abgeschlossen. Mit der Nicht-Meldung für die 3. Liga hatte der Vorstand klargestellt, wo die Grenzen der Entwicklungsmöglichkeiten sind. Reimers hat das Maximum erreicht, formte aus talentierten Einzelkämpfern einen verschworenen Haufen mit unglaublicher Moral und so fast sogar den Regionalliga-Meister.

Neuer Co-Trainer kommt von der Teutonia

Doch diese Mannschaft gibt es nicht mehr. Neun Spieler mussten aus Altersgründen gehen, und auch Torwart-Stütze Leo Oppermann soll im Sommer verliehen werden. "Ich bin sicher, dass wir viele bei den Profis wiedersehen werden", sagt Reimers, der den Abschied aber auch mit einem weinenden Auge begleitete, trainierte er doch einige seiner Schützlinge bereits in der U 12.

Er selbst geht diesen Schritt noch nicht, obwohl es Angebote gab und sicher im Herbst bei der nächsten Trainer-Rotationswelle wieder geben wird. Doch Reimers ist im Herzen auch HSV-Fan und als solcher auch an einer guten Ausbildung interessiert. "Es ist eine spannende Aufgabe, die Jungs bei ihren ersten Schritten in den Männerfußball zu begleiten", sagt Reimers, der einen neuen Assistenten an seine Seite gestellt bekommt: Richard Krohn (27), der zuletzt als Interimstrainer mit Teutonia 05 Ottensen den Hamburger Pokal gewann.

Keine Ü-23-Spieler unter Reimers

Aufgefüllt wird der Kader durch sieben A-Jugendliche aus den eigenen Reihen, die größtenteils in der Rückrunde schon reingeschnuppert haben. Außerdem dürften die beiden Profi-Youngster Tom Sanne (19) und Omar Megeed (17) überwiegend für das Regionalliga-Team eingeplant sein. Hinzukommen drei externe Verpflichtungen: Ohene Köhl (19/RB Leipzig), Omar Sillah (19/FC Oberneuland) und Tjark Hildebrandt (20/Eintracht Norderstedt).

Die beiden Letzteren bringen immerhin bereits ein Jahr Erfahrung aus dem Liga-Fußball mit. Ansonsten setzt Reimers weiterhin darauf, keine Ü-23-Spieler als Stützpfeiler einzusetzen. "Dies hat sich bewährt, da die jungen Spieler so mehr Verantwortung übernehmen", hofft Reimers darauf, dass der Start mit seinem "Kindergarten" nicht gleich in den Tabellenkeller führt und er so die nötige Zeit und Ruhe für die Entwicklung bekommt.