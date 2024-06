Umbruch bei Weiche: Keeper Heim wechselt nach Steinbach, weitere Kollegen gehen

Der SC Weiche Flensburg muss sein Torhüter-Team ersetzen. Doch nicht nur die Abgänge von Jesper Heim und Philip Österbaek stehen fest.

Nach dem geglückten Last-minute-Klassenerhalt wird es beim Nord-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 im Sommer eine größere Fluktuation im Kader geben. Nachdem zuvor lediglich der Wechsel von Marten-Heiko Schmidt (28, geht zum Liga-Konkurrenten BSV Kickers Emden) bekanntgegeben wurde, vermeldeten die Nordlichter am Dienstag auf einen Schlag sechs weitere Abgänge. "Ich bin eigentlich kein Fan von vielen Abgängen. Aber wir werden diesmal einen größeren Umbruch haben. Jeder Abgang ist für sich als individueller Fall zu betrachten", ordnet Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen ein.

So verlässt mit Jesper Heim der bisherige Stammtorhüter den Verein. Der heute 24-Jährige kam vor zwei Jahren vom FC St. Pauli II und absolvierte seitdem 67 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Saison verpasste er keine Spielminute. Nun aber zieht es ihn weiter zum TSV Steinbach Haiger und damit in eine andere Staffel: "Nach sechs Jahren in der Regionalliga Nord habe ich jetzt bewusst eine neue Herausforderung gesucht. Die Südwest-Regionalliga genießt einen hervorragenden Ruf, und mit dem TSV habe ich einen Verein gefunden, der mich mit seinem professionellen Umfeld sofort begeistert hat", wird der Schlussmann in der Pressemeldung der Haiger zitiert. "Mit seinem sehr großen Ehrgeiz, seiner professionellen Einstellung, seinem Erfolgshunger und seiner Mentalität wird Jesper ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden", glaubt Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport beim TSV.

Auch die Nummer 2 geht

Doch weil auch sein Vertreter Philip Österbaek den Verein verlässt, brauchen die Flensburger ein komplett neues Torhüterteam. Den 21 Jahre jungen Dänen wird es voraussichtlich zu einem Studium in die USA ziehen. Insgesamt kam er lediglich auf elf Pflichtspiel-Einsätze im Tor, habe sich aber als "stets zuverlässiges Mitglied der Mannschaft in der undankbaren Rolle des Ersatztorhüters" erwiesen, würdigt der SC 08 die bisherige Nummer 2.

Nicht mehr zum Kader zählt ferner Abwehrspieler Tobias Fölster. Der 30-jährige Innenverteidiger war vor zwei Jahren vom damaligen Drittliga-Absteiger TSV Havelse an die Bredstedter Straße gekommen, absolvierte in der gerade beendeten Saison 29 Liga-Spiele. Insgesamt waren es für den gebürtigen Kieler 56 Pflichtspiele im Weiche-Trikot. Ebenfalls vor zwei Jahren kam Calvin Ogara vom Lokalrivalen TSB Flensburg zum SC Weiche. Der 21-Jährige, der meistens auf der rechten Außenbahn agierte, kam auf insgesamt elf Pflichtspiele für das Regionalliga-Team.

Leihe von Ehlers endet

Jannic Ehlers, der vor einem Jahr auf Leihbasis von der U 23 des SV Werder Bremen gekommen war, kehrt vorerst an die Weser zurück. Nicht nur aufgrund seiner acht Liga-Tore und dem wichtigen Treffer im Relegationsspiel gegen Bersenbrück hinterließ der 21-Jährige einen positiven Eindruck bei Weiche.

Verlassen wird den Regionalligisten außerdem Winterzugang Mika Kieselbach (23). Im Januar vom Heider SV gekommen, absolvierte er in den knapp fünf Monaten 16 Liga-Spiele im Angriffszentrum. Neuzugänge wurden derweil noch nicht bekannt.