Umbruch bei ManUnited im vollen Gange - Rashford vor Kaderrückkehr

Mit dem Einstieg des milliardenschweren Investors Sir Jim Ratcliffe bahnt sich ein Umbruch bei Manchester United an. Eine erste große Entscheidung wurde bereits getroffen, weitere sollen demnächst folgen.

Sollen entscheidenden Anteil am ManUnited-Umbruch haben: Sir Jim Ratcliffe und Omar Berrada (v. li.). picture alliance (2)

An Heiligabend des vergangenen Jahres hatte Manchester United den Einstieg von Ratcliffe offiziell gemacht. Wenige Wochen später lieferte der Eigentümer des Chemieunternehmens Ineos, der fortan 25 Prozent der Anteile und die Verantwortung für den sportlichen Bereich beim englischen Rekordmeister hält, den Red Devils das erste Geschenk.

Ratcliffe und United bedienen sich beim Stadtrivalen

Denn während sich ManUnited in Bezug auf den Profikader in diesem Winter noch nicht mit externen Zugängen verstärkte - und dies wohl auch nicht mehr geschehen wird - sicherte sich der derzeitige Tabellenneunte der Premier League in Omar Berrada vor Kurzem einen echten Experten auf seinem Gebiet.

Ausgerechnet von Stadtrivale Manchester City wechselte dieser "Neuzugang" zu den Red Devils, bei denen er ab sofort die Rolle des Geschäftsführers (CEO) bekleidet. Der 45-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln hatte sich bei den Skyblues seit 2011 einen Namen gemacht, wo er - unter anderem zuletzt als Leiter der Fußballabteilung - einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Aufschwung des amtierenden Champions-League-Siegers hatte.

Dass Berrada den Lokalrivalen mit den Geheimnissen der Skyblues nun im Handumdrehen zurück zum Glanz vergangener Tage leiten kann, bezweifelt derweil ManCity-Coach Pep Guardiola: "De Bruyne wird hier spielen, Haaland wird hier spielen. [...] Vielleicht denkt United, dass sich mit dieser Person alles verändern wird - Glückwunsch." Berrada sei aus Sicht des Erfolgscoaches "eine fantastische Person", aber sollte ihm die Kehrtwende wirklich unverzüglich gelingen, "dann müssen sie in Zukunft eine Statue Omar Berrada errichten", so Guardiola.

Red Devils auf der Suche nach neuem Sportdirektor

Wie "The Telegraph" berichtet, ist es Ratcliffe und seinem Team nun ein Anliegen, eine nächste wichtige Personalentscheidung schnellstmöglich zu klären. Die Red Devils planen demnach, einen neuen Sportdirektor zu engagieren, der an der Seite und in Abstimmung mit Berrada künftig auch die Entscheidungsmacht über die Einstellung und Entlassung des Cheftrainers haben soll.

Als einer der Top-Kandidaten auf das Amt gilt Dan Ashworth, der derzeit die Geschicke bei Newcastle United leitet. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Name des 52-jährigen Engländers, der vor seiner Zeit bei den Magpies zwischen 2019 und 2022 die Rolle des technischen Direktors bereits bei Brighton & Hove Albion ausgeübt hatte, ganz oben auf der Wunschliste ManUniteds stehen.

Rashford vor Rückkehr in den Kader

Auf dem Rasen geht es für die Red Devils indes am Donnerstagabend wieder darum, sich den eigenen Ansprüchen zumindest ein wenig anzunähern. Im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers dürfte dann auch etwa Marcus Rashford wieder dem Spieltagskader angehören, nachdem der Engländer die jüngste Pokalpartie bei Newport County (4:2) laut Aussage von Trainer Erik ten Hag noch aufgrund von "internen Angelegenheiten" verpasst hatte. Wie sich anschließend herausstellte, hatte sich der Angreifer für das Abschlusstraining vor dem Newport-Spiel krankgemeldet, nachdem er zuvor zwei Partyabende in Nordirlands Hauptstadt Belfast verbracht hatte.