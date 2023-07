Umbruch bei Düsseldorfs U 23: "Haben einen Kernkader mit durchaus Potenzial"

Im Team von Fortuna Düsseldorfs U 23 hat es einen großen Umbruch gegeben, insbesondere die Defensive wurde fast vollständig verändert. Chefcoach Michaty sieht sein Team trotzdem gut aufgestellt.

Der Blick auf die Defensive in den bisherigen Testspielen zeigt, wie groß die personellen Veränderungen bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf in diesem Sommer sind. Mit Tim Corsten stand zumeist nur ein einziger Spieler auf dem Feld, der bereits in der vergangenen Saison das Trikot der "Zwoten" getragen hat. Ansonsten wurden inklusive der Torhüterposition, die mit Fabian Eutinger, Ben Zich und Tobias Pawelczyk komplett neu besetzt ist, sieben Neuzugänge für die Defensivabteilung vorgestellt. Ein achter Transfer soll möglichst bald dazukommen - die Verpflichtung von Außenverteidiger Shinnosuke Nishi, der bislang noch in Japan unter Vertrag steht, hakt aber noch an der Umsetzung.

Das so eine personelle Neuaufstellung nicht von Anfang an funktionieren kann, zeigen die Ergebnisse aus den bisherigen Spielen, in denen es bei den Niederlagen gegen den 1. FC Düren und Kickers Offenbach insgesamt sieben Gegentore gab.

13 neue Spieler

Aktuell stehen 13 neue Spieler im Kader von Cheftrainer Nico Michaty. Zwar ist eine Achse aus erfahreneren Akteuren rund um Tim Corsten, Nico Hirschberger und natürlich Adam Bodzek bestehen geblieben, trotzdem wird das Team ein gänzlich neues Gesicht in der kommenden Spielzeit haben.

Michaty sieht seine Mannschaft aber auch nach dem großen Umbruch gut gewappnet: "Wir haben einen Kernkader, der durchaus Potenzial hat und konkurrenzfähig in der Regionalliga ist. Die Verpflichtungen zuletzt waren da nochmal wichtig." Gemeint sind damit Min-Woo Kim und Seymour Fünger. Kim kam von Regionalliga-Nord-Absteiger Werder Bremen II und ist für seinen neuen Chefcoach "ein variabler Spieler mit einem guten linken Fuß", der bislang in den Testspielen als Linksverteidiger auflief, aber auch mehrere Positionen im Mittelfeld bekleiden kann. Dazu kommt mit Fünger ein Innenverteidiger nach Düsseldorf, der bereits Drittliga-Erfahrung in Halle gesammelt hat und über den Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter des NLZ, sagt: "Seymour ist ein spannender Spieler, der unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird. Wir sind schon länger an ihm interessiert."

Mit Blick auf mögliche Abgänge sei laut Michaty "aktuell nichts in der Pipeline, da haben wir nichts in Planung". Und der 49-Jährige ergänzt mit Blick auf die Kadergröße: "Ich denke nicht, dass der Kader jetzt zu groß ist - im Gegenteil." Die Konstellation aus aktuell 20 Feldspielern plus drei Torhütern sei eine Größe, mit der der Trainer sehr gut arbeiten könne.

Außerdem kann es jederzeit passieren, dass Spieler aus dem Regionalligakader zu den Profis abgestellt werden müssen, ob für den Trainingsbetrieb oder Spieltagskader - und damit der U 23 fehlen. Zuletzt passiert mit Neuzugang Deniz Bindemann und Robin Bird. Die beiden Offensivspieler kamen in einem Testspiel für Fortunas Profis zum Einsatz, bei dem sich Bindemann allerdings einen Muskelfaserriss zu zog und jetzt für mehrere Wochen ausfällt, was die Eingewöhnung definitiv nicht leichter macht.