Umbruch auf Rechtsaußen bei GWD Minden: Ein Eigengewächs rückt in den Profikader des derzeitigen Handball-Zweitligisten auf, ein Routinier muss dafür gehen.

Der 18-jährige Rechtsaußen Jan Malte Diekmann bekommt bei GWD Minden einen Zweijahresvertrag. Damit setzt GWD den Umbau fort. Tomas Urban muss dagegen die Grün-Weißen nach drei Jahren verlassen.

"Jan Malte hat mit großer Zielstrebigkeit und viel Fleiß auf einen Profivertrag hingearbeitet. Es freut mich, dass wir ihn jetzt belohnen und in unseren Bundesligakader holen können. Schnelligkeit, eine außergewöhnliche Technik und sein Spielverständnis zeichnen ihn aus", sagt GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.

Als Elfjähriger wechselte Jan Malte Diekmann von der JSG Hesselteich-Loxten zur Jugendspielgemeinschaft nach Nettelstedt und spielte dort bis 2022 in der C- und B-Jugend. Nach seinem Wechsel zu GWD konnte er bereits im ersten A-Jugendjahr Bundesligaluft schnuppern. Am 26. Dezember 2022 stand er beim Auswärtsspiel in Kiel im Profikader und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor. In der laufenden Saison kam er beim Pflichtspiel in Coburg zum Einsatz.

Urban muss gehen

Jan Malte Diekmann wird den Kaderplatz von Tomas Urban einnehmen. Der Slowake erhält nach drei Jahren in Ostwestfalen keinen neuen Vertrag. Urban kam 2021 vom TV Emsdetten und erzielte in 90 Spielen 296 Tore für GWD.

"Tomas hat in den letzten Jahren viel für GWD Minden geleistet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Mit seiner Erfahrung konnte er stets wichtige Impulse auf dem Spielfeld geben. Ich wünsche Tomas alles Gute für die sportliche und private Zukunft", so Torbrügge.

