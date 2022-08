Um WM-Chancen zu wahren: Augsburgs Pepi per Leihe nach Groningen

Ricardo Pepi wird in dieser Saison nicht mehr für den FC Augsburg spielen: Der US-Amerikaner wechselt auf Leihbasis zum FC Groningen.

Der niederländische Erstligist leiht Pepi bis Saisonende aus. Über die Höhe der Leihgebühr vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen.

Pepi war erst in diesem Winter vom FC Dallas zum FC Augsburg gewechselt. Mit den 16 Millionen Euro Ablöse, die der FCA nach Texas überwies, avancierte Pepi zum Rekordeinkauf der Augsburger. Seitdem hat er für die bayerischen Schwaben 15 Bundesligaspiele absolviert - keines davon aber über die volle Distanz. Zu wenig für den ambitionierten Angreifer, der seine Chancen in der US-amerikanischen Nationalmannschaft schwinden sah. "Gerade in meinem Alter ist Spielpraxis besonders wichtig, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln", sagte der 19-Jährige. "Da ich im Winter auch das Ziel habe für mein Heimatland an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, sind regelmäßige Einsätze doppelt wichtig für mich."

Nach der Leihe möchte ich dann gestärkt nach Augsburg zurückkommen. Ricardo Pepi

In Augsburg sah er aber nur wenige Perspektiven auf mehr Einsatzzeiten, weshalb er sich mit einem Wechselwunsch an die Vereinsführung wand. Seine Zelte in der Fuggerstadt komplett abbrechen wird Pepi aber nicht: "Nach der Leihe möchte ich dann gestärkt nach Augsburg zurückkommen und mich in der Bundesliga beim FCA durchsetzen."

Die FCA-Bosse konnten die Gründe für Pepis Wunsch nachvollziehen und entsprachen diesem. Zumal erst im Laufe des Mittwochs mit Mergim Berisha ein neuer Angreifer verpflichtet wurde. "Wir sind sicher, dass die niederländische Liga für einen jungen Spieler wie ihn ein sehr gutes Umfeld bietet", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Dort wird er die nächsten Monate mit einem deutschen Trainer arbeiten. Denn Groningen wird aktuell von Frank Wormuth trainiert, der zuvor unter anderem die deutsche U-20-Auswahl betreut hat und langjähriger Leiter der Fußball-Lehrer-Ausbildung beim DFB war.