"Um jeden Preis": Bleibt David Späth fester Bestandteil der Handball-Nationalmannschaft?

Er ist gerade mal 21 Jahre alt - aber voller Ehrgeiz. David Späth gilt als Deutschlands größtes Torhüter-Talent. Seinen Platz in der Nationalmannschaft will er nicht mehr hergeben. Außerdem spricht er über seine Cousine Stefanie Giesinger und seinen engen Freund Juri Knorr.

Nationaltorhüter David Späth geht fest von der Qualifikation für die Olympischen Spiele aus. Beim Qualifikationsturnier Mitte März in Hannover will sich der ehrgeizige Keeper mit der Nationalmannschaft unbedingt das Ticket für die Spiele in Paris im kommenden Sommer sichern.

"Das werden drei sehr schwierige Spiele. Aber hier ist der Punkt: Wir wissen, was wir können", sagte der 21-Jährige im Podcast Hand aufs Harz. „Wir wissen, wenn wir unsere Leistung abliefern, ist es schwer, uns zu schlagen."

Die DHB-Auswahl trifft bei dem Turnier auf Algerien, Kroatien und Österreich. Bei der Heim-Europameisterschaft im Januar hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen die Kroaten und Österreich nicht gewinnen können.

Späth will Platz nicht mehr räumen

"Wir haben gegen beide Mannschaften sehr große Probleme gehabt bei der EM. Aber wir wissen, was wir besser machen können", sagte der Torhüter der Rhein-Neckar Löwen. "Ich bin mir sicher, dass wir diese drei Spiele sehr positiv gestalten werden und hoffentlich dann in Paris eine sehr gute Leistung abliefern werden."

Auch in diesem Fall will der junge Keeper dann unbedingt dabei sein. Nach seinem ersten Turnier mit der A-Nationalmannschaft will Späth seinen Platz in der Nationalmannschaft nicht wieder räumen.

"Jetzt ist der Punkt gekommen, dass ich jedes Mal dabei sein will, um jeden Preis. Und nicht mehr so: ‚Oh, es wäre schön, wenn ich dabei wäre'", sagte er. "Nein, ich will wirklich dabei sein. Und das kann ich nur, wenn ich gute Leistungen in der Bundesliga und der European League bringe."

Besondere Beziehung zu Topmodel Stefanie Giesinger

Späth sprach auch über seine enge Freundschaft unter anderem mit Juri Knorr, mit dem er sich auch über viele Dinge über den Handball hinaus unterhalten könne.

Außerdem redete er über seine Cousine Stefanie Giesinger, die 2014 in der Kölner Lanxess Arena Germany's Next Topmodel gewonnen hatte - also am selben Ort, wo Späth 2023 mit den Löwen den DHB-Pokal holte.

"Ich finde es cool, dass man so eine Geschichte hat", sagte Späth.