"Um Gerüchten vorzubeugen": Köster verlängert beim VfL ohne Ausstiegsklausel

Da ist dem VfL Gummersbach kurz vor Bundesliga-Start ein echter Coup gelungen: Wie der Traditionsklub mitteilte, wurde der Vertrag mit Kapitän Julian Köster (23) vorzeitig - und ohne Ausstiegsklausel - bis Sommer 2026 verlängert.

Das Arbeitspapier von Julian Köster bei den Oberbergischen lief ursprünglich noch bis 2025, wurde nun aber vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026 ausgedehnt. In seiner Pressemitteilung bezeichnet der VfL den deutschen Nationalspieler als "einen der begehrtesten Rückraumspieler Deutschlands". Mit Recht: Unter anderem halten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum THW Kiel seit Monaten hartnäckig.

"Julian ist das Gesicht des VfL Gummersbach und verkörpert den VfL wie kein anderer und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft", wird VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler zitiert: "Ohne Vertragsdetails nennen zu wollen, kann ich aber - um allen Gerüchten vorzubeugen - sagen, dass Julian keine sportliche Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat und somit auch fest bis 2026 Spieler des VfL Gummersbach sein wird."

Köster war im Januar 2021 als vielversprechendes Talent aus Dormagen nach Gummersbach gewechselt und entwickelte sich dort fortan binnen kürzester Zeit zum Leistungsträger und Leader einer jungen VfL-Mannschaft. Bereits im Herbst 2021 folgte die erste Einladung für die deutsche A-Nationalmannschaft, für die er bei der EM im Januar 2022 international für Furore sorgte.

Seit der vergangenen Spielzeit hat Köster in Gummersbach das Kapitänsamt inne und ist zu einer festen Größe im deutschen Nationalteam gereift. Dass der zwei Meter große Rückraumspieler neben seinen Qualitäten im Angriff in der Abwehr sowohl im Mittelblock als auch auf der vorgezogenen Position decken kann, macht Köster noch begehrenswerter.

"Diese Vertragsverlängerung macht mich extrem stolz", gibt Schindler zu: "In den letzten Jahren - wenn nicht sogar Jahrzehnten - sind Gummersbacher Spieler immer zu einem anderen Verein gewechselt, wenn sie ein gewisses Niveau erreicht haben. Ich habe immer gesagt, dass wir den Verein so aufbauen müssen, dass wir die Chance haben, solche Spieler auch langfristig in Gummersbach zu halten. Mit der Unterschrift von Julian Köster ist uns dies eindrucksvoll gelungen. Trotz zahlreicher Angebote hat er sich schlussendlich für den VfL Gummersbach entschieden. Eine größere Bestätigung für das, was wir hier täglich tun, gibt es nicht. Darüber hinaus ist es auch nicht selbstverständlich für einen deutschen Nationalspieler sich drei Jahre an einen Verein zu binden, der aktuell nicht europäisch spielt."

Sigurdsson lobt seinen "Vollprofi"

Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson nennt Köster einen "Vollprofi, der jeden Tag mit Freude zum Training kommt, dort alles gibt und deshalb ein großes Vorbild für seine Mitspieler ist". Der Nationalspieler selbst habe die Entscheidung gut durchdacht. "Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Trainerteam und dem gesamten Umfeld bereitet mir riesig Spaß und ist von großem Vertrauen geprägt. Teil der VfL-Familie zu sein macht mich sehr glücklich und ich hoffe, zur Entwicklung des Vereins beitragen zu können", so Köster.

In die neue Bundesliga-Saison startet Gummersbach am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe.