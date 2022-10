"Um die Laufkundschaft kämpfen": DEL hat mit Zuschauerrückgang zu kämpfen

Die DEL hat in der noch jungen Saison 2022/23 bislang einen starken Zuschauerrückgang zu beklagen.

Im Vergleich mit der letzten Saison vor der Corona-Pandemis 2019/20 gingen die Zahlen der 15 Klubs nach den ersten drei bis fünf Heimspielen um rund zehn Prozent zurück - von durchschnittlich 5.489 Besuchern pro Spiel auf nur noch rund 5.000. Einzige Ausnahme ist bislang Aufsteiger Löwen Frankfurt, der nach dem Rückkehr in die DEL bislang ein klares Plus an Zuschauern verbuchen kann.

Den größten Rückgang verzeichnete dagegen die Adler Mannheim (minus 23,7 Prozent), die Düsseldorfer EG (23,2) sowie - trotz eines starken Startes - die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (20,9).

"Zwei, drei Jahre" bis zur alten Stärke?

Bei der DEL sieht man die Lage aber noch entspannt, zumal "die Vereine vorsichtig kalkuliert haben. Es war uns bewusst, dass wir noch nicht wieder normale Verhältnisse haben", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem SID. Tripcke rechnet damit, dass es noch "zwei, drei Jahre" dauern werde, bis die Liga bei den Zuschauerzahlen wieder zu "alter Stärke" vor der Pandemie komme.

Neben Corona sei auch die Ukraine-Krise und ihre Folgen ein Faktor. "Bei vielen Menschen sitzen deshalb die Euros nicht so locker", sagte der 54-Jährige. Die Bereiche VIP, Business und Dauerkarten würden aber weiter funktionieren, man müsse aber "um die Laufkundschaft kämpfen", so Tripcke, der gleichzeitig darauf verwies, dass die TV-Zahlen mittlerweile "doppelt und dreifach so hoch" seien wie zuvor.