Um Absagen zu vermeiden: EFL schafft Corona-Tests an Spieltagen ab

Die English Football League (EFL) hat die routinemäßigen Corona-Tests für Spieler an Spieltagen abgeschafft. Damit sollen kurzfristige Spielabsagen vermieden werden.

Auch in den unteren Ligen in England wurden zuletzt viele Spiele abgesagt. imago images/Pro Sports Images

Nicht nur in der Premier League fallen zahlreiche Partien derzeit coronabedingt aus, auch die unteren Ligen leiden sehr unter der derzeitigen Corona-Welle. Am Boxing-Day konnten in der zweiten, dritten und vierten englischen Liga insgesamt nur neun der geplanten 32 Partien regulär stattfinden.

Wie "The Athletic" am Donnerstag berichtete, hat die EFL nun beschlossen, Corona-Tests für Spieler an Spieltagen abzuschaffen. Lediglich Spieler, die typische Symptome zeigen, sollen am Morgen weiterhin getestet werden. An Nicht-Spieltagen werden die routinemäßigen Tests bei allen Spielern fortgeführt. Diese Entscheidung traf die EFL gemeinsam mit Mannschaftsärzten aus den drei Ligen.

"In der vergangenen Woche wurde deutlich, dass die Anforderung von Tests an Spieltagen bei den Vereinen erhebliche Besorgnis und Verunsicherung verursacht und die Anhänger dieser Mannschaften ernsthaft beeinträchtigt hat", äußerte sich ein Sprecher der EFL.

