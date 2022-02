Uluc-Rücktritt beim CFC Hertha 06: "Ab der Winterpause ging gefühlt alles zurück"

Wenige Tage nach seinem Rücktritt beim Oberliga-Spitzenreiter Charlottenburger FC Hertha 06 gibt Volkan Uluc tiefere Einblicke, warum er so abrupt beim Berliner Stadtteilklub hingeschmissen hat.

Bei Tabellenführern sind die Trainerstühle gemeinhin aus ganz stabilem Holz geschnitzt. Anders beim Charlottenburger FC Hertha 06, dort trat Ende vergangene Woche Volkan Uluc zurück. Die vorangegangenen Rücktritte des Sportlichen Leiters Erol Ucar und von Co-Trainer Michael Fuß waren ein Auslöser, doch nicht der einzige.

Im Gespräch mit dem kicker bemängelte Uluc, dass grundsätzlichere, strukturelle Gründe ein Arbeiten massiv erschwert hätten. Vor allem die Tatsache, dass sein Team über keine feste Heimspielstätte verfüge - in der Hinrunde konnte man noch am Sportplatz Sömmeringstraße in Charlottenburg spielen -, ließen beim Erfolgscoach in letzter Zeit mehr und mehr Zweifel aufkommen. "Wir wussten in der Woche nie, wo wir spielen, und bald steht auch die Lizenzierung für die Regionalliga an", so Uluc. Sportlich hingegen sei alles in Butter gewesen: "Die Mannschaft macht einen super Job. Aber ab der Winterpause ging gefühlt alles zurück."

Der entscheidende Mann ist der Geldgeber und Präsident. Ergün Cakir, Präsident

Am Freitag sprach Vereinschef Ergün Cakir nochmal mit Uluc, doch dessen Entschluss war nicht mehr zu revidieren. "Ich war von seiner Entscheidung und dem Zeitpunkt überrascht", sagt Cakir. "Aber die Mannschaft, die hinter dem Verein steht, ist geblieben, und nur darum geht es. Der entscheidende Mann ist der Geldgeber und Präsident."

Für die Nachfolge stehen laut Cakir "20 bis 30 Kandidaten" bereit, unter denen es nun gilt, den Richtigen auszuwählen. "Wir wollen zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Unser Ziel ist es weiterhin, oben mitzuspielen. Der Aufstieg in dieser Saison ist kein Muss", sagt der Präsident von Hertha 06. "Wir haben ein langfristiges Ziel. Wir haben zwei bis drei Favoriten, mit denen ich die Tage sprechen werde, und wollen Mitte der Woche jemanden präsentieren."

Uluc, der nach eigener Aussage bis Sommer erstmal pausieren will, ist überzeugt, dass der neue Mann gute Grundlagen vorfinden wird, denn "ich hinterlasse eine tolle und intakte Mannschaft".