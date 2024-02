Uluc-Premiere glückt: BAK gibt Rote Laterne ab - Nimbus gebrochen: Erste Pleite für Greifswald

Zwei Nachholspiele fanden am Dienstag in der Regionalliga Nordost statt. Bereits am Nachmittag kassierte der Greifswalder FC seine erste Saisonniederlage gegen die VSG Altglienicke. Am Abend dann feierte der Berliner AK gegen den FSV Luckenwalde wichtige Punkte im Abstiegskampf sowie ein gelungenes Uluc-Debüt.

Max Kulke (re.) besiegelt mit seinem Treffer zum 2:1 für die VSG Altglienicke die erste Saisonniederlage des Greifswalder FC. IMAGO/Matthias Koch