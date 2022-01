Ultras stürmten Herthas Abschlusstraining - Entschuldigung abgelehnt

Zwischen der Pokal-Niederlage gegen Union und der in der Liga gegen die Bayern hat es bei Hertha BSC eine Konfrontation mit den eigenen Anhängern gegeben.

Am Donnerstag veröffentlichte der Hauptstadtklub ein Statement über einen Vorfall, der sich am vergangenen Samstag - vor dem 1:4 gegen die Bayern - im nicht-öffentlichen Abschlusstraining ereignet hatte. Einzelne Spieler waren von Ultras zur Rede gestellt worden, in teils sehr brüskem Ton und unter der Androhung weiterer "Konsequenzen".

Etwa 80 Anhänger "aus der organisierten Fanszene betraten ohne Zustimmung und widerrechtlich den Trainingsplatz von Hertha BSC", heißt es in der Meldung des Tabellen-13., der auch erste Reaktionen seitens des Klubs verkündete.

Der Dialog stehe für Hertha zwar an erster Stelle und sei das Mittel der Wahl. Auch Verständnis für "Kritik und Botschaften" sei "vorhanden". Schon nach dem Pokal-Aus gegen Stadtrivale Union hatte Hertha Gespräche mit den Fanvertretern angeboten. Durch "die entsprechende Gruppe" wurden nun aber "in vielfältiger Weise Grenzen überschritten".

In einem Austausch am Mittwoch haben die Geschäftsführer Fredi Bobic und Ingo Schiller "eine Stellungnahme in Form einer öffentlichen Entschuldigung für dieses Vorgehen erwartet. Die Fanvertreter haben hierzu klargestellt, dass sie dazu in keiner Form bereit sind. Dies bedauern wir sehr."