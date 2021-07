Ultras drohen Neuzugang Hysaj: "Lazio ist faschistisch"

Mit seinem Lied zum Einstand hat Lazio Roms Neuzugang Elseid Hysaj die Wut der Ultras auf sich gezogen. Der Klub positioniert sich eindeutig.

Wahrscheinlich hatte er sich nur als "Haus des Geldes"-Fan outen wollen, doch jetzt hat Elseid Hysaj gleich einmal einen Eindruck davon bekommen, wie mancher im Umfeld seines neuen Arbeitgebers tickt.

Wie alle Neuzugänge bei Lazio Rom hatte auch der 27-jährige Albaner, der ablösefrei von Ligakonkurrent SSC Neapel gekommen war, zum Einstand auf einen Stuhl steigen und ein Lied singen müssen. Weil er dazu "Bella Ciao" wählte, den Titelsong der Netflix-Serie "Haus des Geldes", und Teamkollege Luis Alberto die Szene in den sozialen Medien verbreitete, ist daraus ein Lazio-typischer Eklat erwachsen.

Die offen rechtsextremen Lazio-Ultras fühlten sich von dem Lied, das in Italien als Hymne der Widerstandskämpfer gegen Diktator Benito Mussolini gilt, provoziert und versuchten Medienberichten zufolge, Hysaj am Teamhotel zu stellen. Am Montagabend tauchte an einer Brücke in Rom ein großes, von den Ultras unterzeichnetes Banner auf mit der Aufschrift: "Hysaj ist ein Wurm, Lazio ist faschistisch."

Lazio distanziert sich klar

Die Nachrichtenagentur Adnkronos zitierte einen der Anführer mit den Worten: "Unsere Fans waren historisch immer rechtsextrem, und das sage ich mit Stolz." Dass jemand im Lazio-Trikot "Bella Ciao" singe, sei "komplett verrückt". Es gebe keine Entschuldigung.

Der Klub selbst verurteilte das Banner und das Verhalten der Ultras - "nicht das erste Vorkommnis dieser Art" - dagegen scharf. "Wir werden niemals auf der Seite derer stehen, die die Werte des Sports ablehnen", hieß es am Dienstag in einem Statement. "Wir distanzieren uns klar von denen, die dieses Ereignis (das Einstandslied, Anm. d. Red.) für politische Zwecke instrumentalisieren wollen." Man lasse sich nicht einschüchtern.