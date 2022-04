Ultimatives Topduell Schalke gegen Werder: Das bringt der 31. Spieltag

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga spitzt sich zu. Am Samstag empfängt Schalke 04 den SV Werder, St. Pauli hat Darmstadt zu Gast. Nutznießer der direkten Duelle könnte der 1. FC Nürnberg sein.

Eröffnet wird der 31. Spieltag am Freitag von Düsseldorf und Dresden (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Fortuna kann nach dem jüngsten torlosen Remis in Hannover gegen die Sachsen die magische 40-Punkte-Marke klarmachen. Dynamo, zuletzt gegen Kiel ebenfalls nicht über ein 0:0 hinausgekommen, belegt den Abstiegsrelegationsplatz und hat schon sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Rang 15 und Sandhausen. Zudem fehlt Akoto nach seiner 5. Gelben Karte.

Steigt Ingolstadt im Wildpark ab?

Beinahe aussichtslos stellt sich die Lage für den Tabellenletzten FC Ingolstadt dar. Die Schanzer müssen zum Karlsruher SC, haben zehn Zähler Rückstand auf Dresden und können im Wildpark absteigen. Beim KSC fehlt der gelb-rot-gesperrte Gordon.

Werder kann Schalke im Topspiel die Tabellenführung klauen

So richtig spannend wird es am Samstag. Klassenprimus FC Schalke 04 empfängt den Tabellenzweiten Werder Bremen (13.30 Uhr).

Fünf Spiele sind die Knappen nach dem 5:2 bei Aufstiegskonkurrent Darmstadt nun in Folge siegreich und behaupteten mit dem Dreier in Hessen die nach dem vorangegangenen Spieltag errungene Tabellenführung. Da Werder gegen Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus kam, baute S04 die Führung auf zwei Punkte aus. Es war wieder ein 1:1 für die Hanseaten, zum dritten Mal in Folge. Aber: "Wir werden das Spiel gewinnen", tönte Werders Defensivspieler Friedl nur wenige Augenblicke nach dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Auch Bittencourt betonte, "auf Schalke Punkte gutmachen" zu können.

HSV in Regenburg zum Siegen verdammt

Mit der Hypothek von fünf Punkten Rückstand auf Rang drei reist der HSV, am Dienstag im DFB-Pokal-Halbfinale dem SC Freiburg mit 1:3 unterlegen, nach Regensburg. Die Hanseaten hielten zuletzt die Aufstiegshoffnungen aber mit einem 3:0 gegen den KSC am Leben. Der Jahn wiederum hat mit 39 Zählern den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Der 31. Spieltag Spieltag

Statistiken

Rechner

Holstein Kiel kehrte jüngst mit einem 0:0 aus Dresden heim und will gegen Heidenheim die 40-Punkte-Marke knacken. Der FCH hat sich mit dem 0:2 gegen Aue aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Darmstadt zum Topduell am Millerntor

Am Samstagabend (20.30 Uhr) wird das Millerntor beben: Der Tabellendritte FC St. Pauli (53 Punkte) hat den Vierten SV Darmstadt 98 (51) zu Gast. Die Hamburger hätten zuletzt die Konkurrenz aus Gelsenkirchen, Bremen, Darmstadt und Nürnberg gehörig unter Druck setzen können, brachten aber eine 1:0-Führung in Sandhausen nicht über die Zeit und kassierten noch den Ausgleich. Den Lilien war es noch schlechter ergangen, sie unterlagen Schalke auf eigenem Platz mit 2:5. Und müssen zudem auf den gelbgesperrten Manu verzichten.

Favoritenschreck Sandhausen gastiert in Nürnberg

Nutznießer der Topspiele in Gelsenkirchen und St. Pauli könnte der 1. FC Nürnberg sein, der am Sonntag den SV Sandhausen empfängt. Die Franken liegen nach dem 1:1 in Bremen mit 50 Punkten als Tabellenfünfter in Lauerstellung. Doch Vorsicht! Das Team vom Hardtwald hat sich vom Abstiegskandidaten zum Favoritenschreck gemausert. Das jüngste 1:1 der Kurpfälzer gegen den FC St. Pauli war bereits das sechste Remis gegen einen Aufstiegskandidaten seit Anfang Dezember. Der SVS steht zudem in der Rückrundentabelle auf Platz vier und stellt obendrein die beste Defensive in diesem Abschnitt (elf Gegentreffer).

Während Paderborn im gesicherten Mittelfeld steht, kämpft Gegner Hannover noch um die letzten nötigen Zähler gegen den Abstieg. Als Vierzehnter mit sieben Punkten Vorsprung vor Rang 16 sind die Niedersachsen noch gefährdet, müssen zudem auf den rot-gesperrten Hult verzichten.

Aue schöpft Hoffnung und empfängt Rostock

Sieben Punkte beträgt auch der Abstand Aues auf Dresden, allerdings handelt es sich um einen Rückstand. Nach dem 2:0-Erfolg in Heidenheim schöpfen die Erzgebirger aber noch mal Hoffnung und empfangen nun Hansa Rostock. Die Kogge kann ihrerseits den Klassenerhalt beim FCE sicherstellen, muss aber den rot-gesperrten Sikan ersetzen.