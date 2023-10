Ulreich und das vorerst letzte Mal: "Er kann das, weil er ganz klar seine Rolle kennt"

Das Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul (Dienstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte für längere Zeit das letzte für Torwart Sven Ulreich in der Startelf des FC Bayern sein. Der 35-jährige Routinier hat einmal mehr bewiesen, dass Verlass auf ihn ist.

Wer weiß, welchen Verlauf die Partie in Mainz ohne die Weltklasse-Parade von Sven Ulreich in der 13. Minute genommen hätte? Einen Kopfball von Jae-Sung Lee fingerte Bayerns Keeper an den Pfosten. Es blieb zu diesem Zeitpunkt beim 1:0, Endstand 3:1. "Eine unglaubliche Parade, ein sehr guter Reflex", lobte Matthijs de Ligt und sagte generell über Ulreich: "Er spielt mit so viel Selbstvertrauen, ist in einem guten Rhythmus, weil er viele Spiele gemacht hat." Elf inklusive Supercup in dieser Saison, um genau zu sein. Acht in der Bundesliga, zwei in der Champions League, nur im DFB-Pokal durfte Daniel Peretz ran.

Doch nun steht Manuel Neuer vor der Rückkehr. Kommt nichts mehr dazwischen, wird der Kapitän am Samstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 sein Comeback nach dem komplizierten Unterschenkelbruch im vergangenen Dezember feiern. Und Ulreich damit auf die Bank zurückkehren. Das gilt als ausgemachte Sache, die Trainer Thomas Tuchel in sein Lob an Ulreich verpackt: "Ulle hat in Kopenhagen kurz vor Schluss eine sensationelle Parade gehabt, heute auch. Ich freue mich sehr für ihn, dass er das unter Beweis stellen kann."

Tuchels Erklärung: "Er kann das auch, weil er ganz klar seine Rolle kennt und sich nicht als Konkurrent sieht, sondern er und Manu Freunde sind. Er weiß um die ehrliche Unterstützung und die besten Wünsche von Manu. So wird das umgekehrt sein, sobald Manu zurückgekehrt ist."

Wer spielt im DFB-Pokal im Tor?

Der wird dann im Tor stehen, vielleicht mit der Ausnahme im DFB-Pokal in Saarbrücken am 1. Dezember. Offen, ob Neuer diese Partie für den Rhythmus braucht, Peretz wie in der 1. Runde darf oder doch noch einmal Ulreich. Der nimmt seine Rolle wie stets in all den Jahren seit 2015 an (2020/21 spielte er beim HSV): "Ich werde Manu unterstützen. Natürlich freut man sich auf jedes Spiel, aber wenn Manu fit ist, wird er auch spielen."

Und auch der Parade in Mainz maß er keine überragende Bedeutung bei: "Was soll ich sagen? Für solche Bälle trainieren wir, deswegen freut es mich, dass es geklappt hat." Understatement von einem Keeper, der in dieser Saison mit Ausnahme des Spiels in Leipzig (2:2) konstant bis gut gehalten hat und auf den stets Verlass ist.