Ulreich über Elfmeter-Szene: "Unerklärlich, wie man da pfeifen kann"

Trotz des deutlichen 6:2 über Mainz ärgerte sich Bayerns Sven Ulreich über die Szene, die zum Elfmeter gegen die Münchner geführt hatte auch nach der Partie noch. Auch warum es zu seinem Patzer in der Schlussphase kam, erklärte er.

Sven Ulreich in Diskussion mit Schiedsrichter Benjamin Cortus. IMAGO/kolbert-press

Seit dem 2:2 in Dortmund muss Manuel Neuer wegen einer Prellung des Schultereckgelenks pausieren. In den folgenden sechs Spielen vertrat Sven Ulreich den Kapitän - und der FC Bayern gewann immer. Auch beim 6:2 gegen Mainz stand der 34-Jährige wieder zwischen den Pfosten und hielt prompt einen Elfmeter gegen Jonathan Burkardt kurz vor der Pause.

"Warum nicht mal stehen bleiben", verriet der Keeper nach der Partie seine Taktik. Beim Gegnerstudium sei nämlich aufgefallen, dass Burkardt oft "in die Mitte geschossen hat". So auch diesmal. Ulreich lenkte den Ball mit einer Hand über die Latte. Dass nach der folgenden Ecke dann doch das 1:3 für die Mainzer durch Silvan Widmer fiel, ärgerte den Torhüter. "Bitter, dass wir beim Eckball nicht konzentriert waren."

Elfmeter-Studium gelungen: Sven Ulreich hält Jonathan Burkardts Elfmeter. IMAGO/Sven Simon

Noch viel mehr ärgerte sich Ulreich aber, dass es überhaupt einen Strafstoß gegeben hatte. Nach einer Ecke von Anthony Caci kam der Keeper aus seinem Tor, sprang auf der Fünferlinie nach dem Ball und prallte danach in den hinter ihm postierten Burkardt. Schiedsrichter Benjamin Cortus bekam einen Hinweis von VAR Markus Schmidt und schaute sich die Szene in der Review-Area mehrfach an. Nach Sichten der Bilder, entschied der Referee auf Strafstoß.

Für mich ist das unerklärlich, wie man da überhaupt Elfmeter pfeifen kann. Sven Ulreich

Zum Unverständnis von Ulreich: "Er (Cortus, Anm. d. Red.) hat nur gesagt, dass ich nicht am Ball war. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Kontakt gespürt auf meinem Handschuh. Und dann habe ich auch gesagt, ich gehe ja nicht mit der Faust in den Mann rein. Ich sehe ihn ja gar nicht, ich bin ja in der Luft." Trotz aller Diskussionen blieb es bei der Entscheidung, die der Keeper auch nach der Partie nicht verstehen konnte: "Für mich ist das unerklärlich, wie man da überhaupt Elfmeter pfeifen kann."

Ulreich befürchtet zunehmende Einschränkung des Torwartspiels

Gar "erschreckend" fand Ulreich, "dass man da so pfeift, vor allem, wenn man es sich nochmal anschaut. Das ist dann noch wilder." Weiter bemängelte Ulreich, die aus seiner Sicht zunehmende Einschränkung des Torwartspiels: "Der Torwart darf nicht rauskommen, der Torwart darf keinen Körperkontakt haben, darf beim Elfmeter nicht mal einen Zentimeter vor der Linie stehen." Diese Tendenz gefällt Ulreich nicht: "Irgendwann müssen wir dann auch mal wieder aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Regeln verfallen, wo der Torwart dann gar nichts mehr darf."

Ulreich erklärt späten Patzer

Während der Ärger beim beinahe-Gegentor wohl noch etwas andauern wird, war der vom zweiten Gegentreffer bereits so gut wie verraucht. Auch wenn dieses ganz klar auf Bayerns Nummer zwei ging. Beim Stand von 5:1 wollte Ulreich "nicht den einfachen", sondern den "schwierigeren Ball spielen", weil "es dann einfach auch Spaß macht, wenn man dann geil rauskombinieren kann". Als Spielverderber trat allerdings Delano Burgzorg in Aktion. Denn der Mainzer Joker schnappt sich den Fehlpass und legte für den ebenfalls eingewechselten Marcus Ingvartsen auf, der zum zwischenzeitlichen 2:5 traf.

Natürlich sei es "blöd, dass man ein Gegentor bekommt", allerdings probiere man beim Stand von 5:1 "doch andere Dinge, als wenn es 2:1 steht", gestand Ulreich. Weil Eric Maxim Choupo-Moting seinen aktuellen Lauf fortsetzte und im fünften Spiel zum sechsten Mal traf, konnten die Mainzer durch Ulreichs Fehler das Ergebnis am Ende nur bedingt aufpolieren. Die Bayern feierten hingegen den sechsten Sieg in Folge, jedes Mal mit Ulreich im Tor.