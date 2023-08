Ulreich im Tor, Upamecano nur Nummer vier: Die letzten Bayern-Eindrücke vor dem Supercup

Mit einem 4:2 gegen Monaco beendete der FC Bayern am Montag seine Vorbereitung. Dieses letzte Testspiel lieferte noch einmal interessante Rückschlüsse. Endgültiges sollte man jedoch nicht ableiten, zumal der Kader nicht komplett ist.

Deutlich zu sehen war die Spielfreude, die in vier Toren, drei Aluminiumtreffern und zahlreichen Chancen mündete. Die Verwertung ließ allerdings etwas zu wünschen üben, es fehlt eben - noch - der eiskalte Vollstrecker. Auch deshalb verhandeln die Bayern weiterhin mit Tottenham über den Transfer von Harry Kane und sind bereit so tief wie noch nie in die Kasse zu greifen und über hundert Millionen Euro für den 30-Jährigen zu bezahlen.

Auf der Gegenseite ist die Defensive nach wie vor nicht sattelfest. Zwei Gegentore gegen Manchester City, drei gegen den FC Liverpool, nun wieder zwei gegen Monaco. In der Entstehung des ersten Gegentores patzte Neuzugang Min-Jae Kim böse, anschließend spielte Mathys Tel einen fatalen Fehlpass. Das zweite verursachte Noussair Mazraoui mit einem plumpen Foul und fälligem Elfmeter - eine Unart, die schon in der vergangenen Saison zu zehn Elfmetern gegen die Münchner geführt hatte. Was fiel sonst noch auf?

Goretzka droht die Bank

Im Supercup am Samstag gegen RB Leipzig dürfte Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten. Yann Sommer wechselte am Montag endgültig zu Inter Mailand, Manuel Neuers Comeback-Zeitpunkt ist offen. Bleibt bis zur Verpflichtung eines neuen Keepers der stets verlässliche, aber nicht überragende Ulreich. Für einen neuen Keeper, falls er diese Woche kommt, dürfte die Zeit bis Samstag zu knapp werden.

Neuzugang Konrad Laimer erzielte ein schönes Tor, er dürfte vorerst neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs gesetzt sein. Kimmich bekam gegen Monaco eine Pause, dafür spielte Leon Goretzka erstmals in der Vorbereitung von Anfang an, sogar als Kapitän. Ihm droht dennoch ein Bankplatz.

Tel dürfte gegen Leipzig starten

Während die zur Halbzeit eingewechselten Matthjis de Ligt und Leroy Sané jederzeit Kandidaten für die Startelf sind, sind Dayot Upamecano und Ryan Gravenberch davon ein gutes Stück entfernt. Beide kamen erst nach 65 Minuten. Upamecano ist nach den aktuellen Eindrücken hinten Kim, Benjamin Pavard und de Ligt Innenverteidiger Nummer vier, Gravenberch muss sich im Mittelfeld hinter Kimmich, Laimer und Goretzka amstellen.

Jamal Musiala sprüht wieder vor Spielfreude, erzielte unter anderen den technisch sehenswerten Treffer zum 2:1. Er ist auf der Zehn gesetzt, zumal Thomas Müller die Vorbereitung verletzt verpasste. Vorne könnte gegen Leipzig Tel seine Chance erhalten, weil auch Eric-Maxim Choupo-Moting fehlt. Das alles kann sich in den kommenden dreieinhalb Wochen stark ändern, dem FC Bayern steht ein turbulenter Transfer-Schlussspurt bevor.