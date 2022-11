Ulreich denkt über Karriereende in München nach

Sven Ulreich hat mal wieder bewiesen, dass man sich auf ihn beim FC Bayern verlassen kann. Ein Karriereende in München kann sich der 35-jährige Keeper gut vorstellen.

"Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen", so der derzeitige Vertreter von Manuel Neuer in einem Gespräch mit "Sky".

Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen. Sven Ulreich

Bayerns Nummer 1, Manuel Neuer, pausiert wegen einer Schulterverletzung und stand letztmals am 8. Oktober beim Topspiel in Dortmund (2:2) zwischen den Pfosten. Seither hat Sven Ulreich drei Bundesligaspiele, ein Pokalspiel sowie zwei Champions-League-Spiele bestritten. Da Neuer langsam die Belastung steigert und Coach Julian Nagelsmann mit dessen Rückkehr am kommenden Samstag bei Hertha BSC rechnet, könnte das Duell am Dienstagabend mit Inter (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Ulreichs vorerst letzter Auftritt in diesem Jahr sein.

Ulreich will "noch zwei Jahre spielen"

Ulreichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum Sommer 2023, im Mai diesen Jahres wurde die Zusammenarbeit letztmals um ein Jahr verlängert. Noch kann er sich ein baldiges Ende seiner Karriere, die in der Bundesliga 2007/08 beim VfB Stuttgart begann und ihn über den FCB und den HSV wieder zurück nach München führte, nicht vorstellen. "Ich habe schon noch vor, zwei Jahre zu spielen. Solange man gesund ist und Freude hat, soll man spielen und nicht Nein sagen. Aktuell bin ich gesund und fit", sagt die Nummer zwei der Münchner.

Ulreich weiß, was er an Bayern hat. Und die Bayern wissen, was sie an Ulreich haben. Schon bei der letzten Verlängerung lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dessen "ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle".

Entspannte Verhandlungen

Für Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit war allerdings noch keine Zeit. "Ich denke, dass wir irgendwann darüber sprechen werden. Es ist noch zu früh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hierzubleiben", zeigt sich Ulreich gelassen.

Schließlich gehört er mit einem Jahr Unterbrechung (2020/21, 32 Zweitliga-Spiele für den HSV) seit 2015 zum Kader des Rekordmeisters. In dieser Zeit wurde er 2020 Champions-League-Sieger, feierte sechs Meistertitel und drei Pokalsiege.