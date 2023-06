Ulms Yago dos Santos wird zum MVP der BBL-Finalserie gekürt

Spielmacher Yago dos Santos, der am Freitagabend mit ratiopharm Ulm deutscher Meister geworden ist, ist zum wertvollsten Spieler der Finalserie in der BBL gewählt worden.

Den MVP-Titel teilte die BBL am Freitagabend direkt im Anschluss an das 74:70 der Ulmer gegen die Telekom Baskets Bonn, wodurch ratiopharm erstmals in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft an sich gerissen hat, mit.

Der 24 Jahre alte Brasilianer verteidigte in den Spielen immer wieder den Bonner Starspieler T.J. Shorts und legte im vierten Duell 25 Punkte auf.

Yago dos Santos war erst 2022 nach Ulm gekommen, hatte zuvor in der brasilianischen Heimat bei Flamengo und Paulistano gespielt. Im Interview mit den "Ulm News" hatte der Point Guard erst kürzlich über seine Kollegen gesagt: "Jeder kämpft für den anderen - als Team alle zusammen. Wir feiern bei Siegen und bauen uns bei Niederlagen wieder auf - immer gemeinsam." Und auch das hier: "Als Mannschaft hatten wir einen sehr schweren Saisonstart. Nun spielen wir unseren besten Basketball. Jedes Erfolgserlebnis hat nicht nur uns als Team, sondern auch in unserem gesamten Umfeld große Freude bereitet - darauf bin ich stolz."

Für die Ulmer ist es nicht nur der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte, sondern zugleich noch eine Art Märchen. Denn im Verlaufe der Play-offs hatte das Team von Trainer Anton Gavel - in der Hauptrunde nur Siebter geworden - Größen und Favoriten wie Alba Berlin oder auch Bayern Basketball aus dem Wettbewerb gekegelt. Bitter: Bonn ist bereits zum sechsten Mal deutscher Vizemeister.