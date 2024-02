Ulms Reichert nach Sieg in Essen: "Wir gehen all-in."

Saisonziel erreicht, bei der heimstärksten Mannschaft der Liga gewonnen, Platz drei gefestigt: Aufsteiger SSV Ulm darf für den Rest der Saison nun von Größerem träumen.

Ob sein erster Gedanke nach Abpfiff der damit erreichten 45 Punkte galt, wurde Ulms Coach Thomas Wörle nach dem Sieg in Essen gefragt: "Um ehrlich zu sein: Ja! Wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt, so früh wie möglich idealerweise den Klassenerhalt zu schaffen, um dem SSV Ulm, der so viele Jahre nicht mehr im Profifußball war, ein weiteres Jahr zu sichern in dieser 3. Liga." Dass der Aufsteiger, der sich bereits die ganze Saison über im oberen Tabellendrittel einordnet, in dieser Spielzeit mit dem Abstieg wenig zu tun haben dürfte, war aber bereits seit einiger Zeit klar.

Die Protagonisten der überraschend starken Schwaben, allen voran der Trainer, betonten jedoch regelmäßig das Festhalten an der magischen 45-Punkte-Marke. Durch den Erfolg an der Hafenstraße hat der SSV nun bereits 47 Zähler auf dem Konto. Wörle ist stolz auf das bisher Erreichte: "Dass wir das zwölf Spieltage vor Schluss geschafft haben, ist unglaublich. Das ist eine phänomenale Leistung unserer Mannschaft. Deshalb sind wir sehr, sehr happy.“

Ulm hält Verfolger auf Distanz - und ist auf zwei Zähler an Dresden dran

So belegen die Spatzen nach 26 gespielten Partien weiterhin Relegationsrang drei. Durch den Erfolg beim direkten Konkurrenten beträgt der Abstand auf Essen nun fünf Punkte. Dortmund II und Zweitliga-Absteiger Sandhausen sind ebenfalls punktgleich mit RWE. Die Punktedifferenz zu Platz zwei ist für Ulm durch die Dresdner Niederlage im Sachsenderby derweil aber auf zwei Zähler geschrumpft.

Darf also nach dem frühzeitig geschafften Klassenerhalt sogar vom Durchmarsch geträumt werden, den im Vorjahr die SV Elversberg geschafft hatte? Trainer Wörle wiegelt ab: "Ach Gott, für den Moment freuen wir uns einfach unglaublich. Wir haben in Essen gewonnen, nehmen die drei Punkte mit und das ist überragend. Dazu haben wir weitere Punkte gesammelt für den Klassenerhalt. Alles, was jetzt kommt, werden wir sehen."

Auftritt in Essen zeigt große Stärke der Ulmer

Kapitän Johannes Reichert, der mit einem bärenstarken Auftritt (kicker-Note 1,5) großen Anteil am verdienten 2:0-Sieg hatte, klang da schon offensiver: "Wir gehen All-in. Das ist das Coole an unserer Mannschaft, dass wir einfach hungrig sind." Beim Topspiel in Essen agierte der SSV dabei im Stile einer Topmannschaft, betonte auch Torschütze Felix Higl: "Wir sind super ins Spiel gekommen und haben brutal Alarm gemacht. Dann kam Essen, was bei der Kulisse auch normal ist. Wir mussten viel wegverteidigen und haben in der zweiten Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt zugestochen.“

Der leidenschaftliche defensive Auftritt in Essen demonstrierte dabei einmal mehr die große Stärke der Ulmer: das Kollektiv. Das sah auch Linksverteidiger Philipp Strompf so, der in der Dreierkette großen Anteil an der defensiven Stabilität hatte: "Wir haben mit Mann und Maus verteidigt und alles reingehauen." Den in vielerlei Hinsicht wichtigen Dreier feierten die Spieler nach der Partie ausgelassen mit den mitgereisten Fans. Bleiben Auftritte wie der in Essen der Maßstab, könnten die Spatzen am Saisonende möglicherweise Größeres als den Klassenverbleib bejubeln.