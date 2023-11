Ulms Geschäftsführerin Krüger geht

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss in der Führungsebene umplanen. Geschäftsführerin Myriam Krüger hat ihren Posten unerwartet abgegeben.

Die Nachricht kam an diesem Mittwoch überraschend: Krüger verlässt den Drittliga-Aufsteiger mit sofortiger Wirkung. Über die Gründe machten die Ulmer keine Angaben. Nur so viel: Ihr im Sommer 2024 auslaufender Vertrag wurde vom neu gewählten Aufsichtsrat nicht verlängert. Deshalb habe sich die 34-Jährige entschieden, "auf eigenen Wunsch" als Vereinsvorsitzende, Geschäftsführerin und Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums zurückzutreten. Damit will sie einer Neuausrichtung nicht im Wege stehen.

Ex-Profispielerin Krüger, die beim SC Freiburg in der Bundesliga spielte, war im November 2020 in die Ulmer Geschäftsführung aufgerückt. Im Juli 2022 wurde sie Leiterin des NLZ - als erste Frau in Deutschland. Im Juni 2022 stieg sie gemeinsam mit Markus Thiele in den Vorstand des Vereins auf. Nach ihrem Ausscheiden übernimmt Thiele nun die alleinige Geschäftsführung.