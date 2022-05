Ulms erster Neuer kommt aus Schweinfurt

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt. Er kommt vom FC Schweinfurt 05.

Der 23-jährige David Grözinger ist der erste Neuzugang des SSV Ulm 1846 Fußball. Der Linksverteidiger verlässt nach zwei Jahren den FC Schweinfurt 05. Für die Schnüdel spielte er in der abgelaufenen Saison 32 Mal in der Liga (ein Tor, acht Assists), nachdem er in der Spielzeit davor den Aufstieg in die 3. Liga knapp verpasst hatte.

Grözinger hat eine Ulmer Vergangenheit und spielte, bevor er zum VfB Stuttgart wechselte, im SSV-Nachwuchs. Als gebürtiger Ehinger kennt er den Verein und die Region bestens. Er erhält einen Vertrag bis Sommer 2024 und die Rückennummer 27.

"Ich freue mich mega auf die neue Aufgabe und bin ja auch sozusagen ein Junge der Region und hab den Verein immer verfolgt. Jetzt bin ich umso glücklicher Teil davon zu sein und werde alles daran setzen, die Ziele mit der Mannschaft zu erreichen", so Grözinger in der Ulmer Medienmitteilung.