Ulms 2:3 nach 0:3: "Wir brauchen zu viel Anlaufzeit"

Ulms Aufholjagd in Münster wurde nicht belohnt. Den Grund dafür hatte Trainer Thomas Wörle schnell ausgemacht.

Die nach Münster angereisten Anhänger des SSV Ulm setzten schon vor der Partie ein Zeichen. Mit "Fußball nur samstags" wollten sie auf fanfreundlichere Anstoßzeiten aufmerksam machen. Den Aufsteiger traf es besonders oft: Nur vier von 14 Partien gab es an einem Samstag.

Zum Aufsteiger-Duell mit Preußen reisten rund 200 Fans trotzdem mit. Es sollte ein gebrauchter Tag für sie werden. Nach einem frühen Doppelschlag von Joel Grodowski - vom kicker zum Spieler des Tages gekürt - lagen die Spatzen früh 0:2 zurück. Eine Reaktion folgte zunächst nicht. Die auf fünf Positionen veränderten Ulmer hatten große Mühe in der Defensive. Zu inkonsequent stellten sich die Gäste selbst mit dem zuletzt verletzten Kapitän Johannes Reichert an. Das zeigte sich auch, als Torhüter Christian Ortag Doppeltorschütze Grodowski foulte und den Elfmeter zum 3:0 verschuldete.

Wörles einfache Rechnung

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Die Ulmer zeigten plötzlich ein anderes Gesicht, verpassten nach einem Doppelschlag von Nicolas Jann und Tobias Rühle aber einen möglichen Punktgewinn. "Wir brauchen in einigen Spielen zu viel Anlaufzeit, um reinzukommen", analysierte Trainer Thomas Wörle bei "MagentaSport". Dann gehe es um "die einfachen Dinge wie Robustheit und Zweikämpfe": "Wenn du in Summe mehr Zweikämpfe gewinnst als verlierst, bist du direkt mehr im Spiel drin. Das haben wir lange Zeit vermissen lassen."

Eine einfache Rechnung. Und auch SSV-Keeper Ortag (kicker-Note 3,0) meinte, dass bei den ersten beiden Gegentoren eben "diese Kleinigkeiten" gefehlt hätten. "Münster steht dann gut mit der Führung im Rücken, und dann ist es natürlich brutal schwer bei dem Wind, bei dem Wetter, bei dem super Stadion hier. Aber das ist die 3. Liga", sagte der 28-Jährige. Trotzdem brauche sich Ulm "vor keinem Gegner verstecken". Als Neuling müsse man "schnell lernen. Aber mit der Truppe und der Moral ist einiges möglich."

Zum ersten Mal in dieser Saison verlor der stark gestartete Aufsteiger zwei Spiele in Folge und büßte den 3. Tabellenplatz ein. Am nächsten Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum Tabellenzweiten nach Regensburg.