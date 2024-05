Ulmer: "Das Feuer in mir ist noch riesig"

Nach über 15 Jahren bei Red Bull Salzburg ist im Sommer für Andreas Ulmer beim Serienmeister Schluss. Wohin die Reise geht, steht noch nicht fest.

Seine letzte Saison bei Red Bull Salzburg wird Andreas Ulmer nicht auf dem Feld beenden. Der langjährige Kapitän des Serienmeisters hat aktuell mit Wadenproblemen zu kämpfen und war in dieser Spielzeit aufgrund von unterschiedlichen Verletzungen nur 18-mal im Einsatz. Der Mannschaft kann er aber auch anders helfen. "Ich versuche, meinen Teil beizutragen, damit wir gut in die Spiele reinstarten. Dass wir fokussiert sind. Das ist auch jetzt im letzten Spiel ganz wichtig. Wir reden viel miteinander, ich gebe ihnen Tipps von der Seite. Ich versuche einfach, sie darauf vorzubereiten", verriet der 38-Jährige beim Sky Sport Austria Podcast "DAB|Der Audiobeweis".

Um den elften Meistertitel in Serie zu feiern, muss Salzburg sein letztes Spiel gegen den LASK gewinnen, Sturm gegen Hartberg Punkte liegen lassen. "Wir werden alles dafür reinhauen, dass wir unsere Sache erledigen. Dann sehen wir, ob am Ende der Saison die Meisterschaft wieder in Salzburg ist." Für Ulmer wäre es der 15. Meistertitel seiner Karriere, der 14. mit Salzburg, ein Mal durfte er mit der Wiener Austria jubeln, für die er in der Meistersaison 2005/06 aber nur in zwei Cup-Spielen im Einsatz war.

Seit 2009 kickt der gebürtige Linzer für Red Bull Salzburg, nach über 15 Jahren ist für den Linksverteidiger in der Mozartstadt Schluss. Ans Aufhören denkt der 38-Jährige aber noch nicht: "Ich habe immer gesagt, dass ich gerne so lange wie möglich Fußball spielen möchte. So lange es mir Spaß macht, so lange ich fit bin. Das sind einfach Sachen, die bei mir noch immer vorhanden sind. Das Feuer in mir ist noch riesig. Deswegen möchte ich das gerne noch weitermachen. Vom Denken her gibt es keine Begrenzung, wo meine nächste Station sein wird. Es gibt Gespräche. Zu erzählen, wohin es geht, gibt es noch nichts.“

Wo ihn sein Weg nach der aktiven Karriere hinführen wird, steht für Ulmer aber schon fest. "Ich habe den Wunsch, nach der aktiven Zeit wieder in Salzburg als Trainer zu arbeiten. Das ist schon so ein Ziel von mir." Zuvor will er mit Salzburg aber noch den elften Titel in Serie einfahren.

"In der Form habe ich es in Salzburg dann auch nicht mehr erleben können"

In Gedanken an seine 15 Jahre bei Red Bull kommt Ulmer dann ins Schwärmen. Er erinnert sich an seine härtesten Gegenspieler, zu denen er Mo Salah, Sadio Mane, Leroy Sane und Serge Gnabry zählt, auf die er in den Champions-League-Partien gegen Liverpool bzw. Bayern München getroffen ist, seinen prägendsten Trainer Marco Rose ("Die Zeit, was wir da in den zwei Jahren erlebt haben, wie er uns vorbereitet hat, wie er als Mensch war, das war Top“) und seinen ehemaligen Mitspieler Jonathan Soriano, über den er verrät: "Über die fußballerische Qualität vom Jonny Soriano braucht man nicht diskutieren. Die unglaubliche Qualität mit dem Ball, sein Spielverständnis, sein Auge für die Mitspieler, das ganze Gesamtpaket war unglaublich. In der Form habe ich es in Salzburg dann auch nicht mehr erleben können."

Für das österreichische Nationalteam war Ulmer 32-mal im Einsatz, das letzte Mal im März 2023 gegen Aserbaidschan. Bei der EURO traut er dem ÖFB-Team einiges zu:„Die Gruppe ist schon sehr anspruchsvoll. Wir haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir gegen große Mannschaften richtig gute Leistungen bringen können. Da kommt es dann wirklich auf die Form an. Grundsätzlich traue ich uns schon sehr viel zu.“

Bleibt abzuwarten, wohin es den 38-Jährigen nach dieser Saison zieht. Wenn er fit war, hat Ulmer auch in dieser Saison gezeigt, dass er noch sehr vielen Mannschaften helfen kann.