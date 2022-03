Ulm von Corona geplagt: Partie gegen Astoria Walldorf verschoben

Die Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 und Astoria Walldorf wurde auf den 22. März verlegt. Grund dafür sind positive Corona-Befunde auf Seiten des SSV.

Aktuell befinden sich 12 Akteure des SSV in Quarantäne. Dadurch hat Aufstiegsaspirant Ulm nicht die notwendige Anzahl an Spielern zur Verfügung - statt der vorgeschriebenen 16 kann Coach Thomas Wörle nämlich nur auf zwölf Spieler zurückgreifen. Deshalb wurde der Antrag auf eine Verlegung der Partie gegen Astoria Walldorf genehmigt.

Die Spatzen haben damit am kommenden Wochenende spielfrei, ehe am kommenden Spieltag die Zweitvertretung des FSV Mainz 05 wartet. Die Mainzer führen die Tabelle an und haben aktuell drei Punkte Vorsprung auf den SSV, der bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Spiel weniger absolviert hat.

Für Ulm bleibt zu hoffen, dass sie im Spitzenspiel gegen die 05er wieder auf die Corona-infizierten Akteure zurückgreifen und eine Mannschaft stellen können. Walldorf empfängt hingegen im nächsten Spiel Rot-Weiß Koblenz.