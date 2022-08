Ulm verteidigt Tabellenführung - Aalen siegt klar gegen Barockstadt

Am Samstag feierte der SSV Ulm 1846 gegen Bahlingen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Auch der VfR Aalen hält sich weiter schadlos. Mitfavorit TSV Steinbach hingegen legt einen Fehlstart hin.

Es war eine enge Kiste zwischen dem zum Auftakt siegreichen SSV Ulm 1846 und dem Bahlinger SC. Von Beginn an versteckten sich die Gäste, ebenfalls mit einem Dreier in die Saison gestartet, nicht, große sportliche Höhepunkte gab es zunächst aber keine zu sehen. Das Tor des Tages sollte dann zehn Minuten nach Wiederanpfiff fallen, als Chessa keine Mühe hatte, eine Flanke von Grözinger zum 1:0 über die Linie zu befördern. Zwar versuchten die Gäste in Folge nochmal alles, die Ulmer allerdings konnten den knappen Vorsprung über die Zeit bringen und feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Diese Ausbeute kann auch der VfR Aalen für sich verbuchen, der es beim 3:0-Sieg über Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz allerdings etwas deutlicher machte. Die Heimelf war über 90 Minuten das reifere Team, ging nach 17 Spielminuten auch verdient in Führung: Cesens Hereingabe bugsierte Maiella am zweiten Pfosten zum 1:0 ins Tor. Es war gleichzeitig der Halbzeitstand in einer Partie, in der von den Gästen offensiv zu wenig kam. Zwar erspielten sich die Fuldaer in Durchgang zwei die eine oder andere Chance, in der Spätphase der Partie machte Aalen aber alles klar. Abruscia stellte per Flachschuss ins kurze Eck auf 2:0 (81.), Korb konterte das 3:0 in die Maschen (85.). Ein auch in der Höhe verdienter Erfolg.

Balingen kommt gegen Freiberg zurück

Das unterhaltsamste Duell des Samstags lieferten sich wohl die TSG Balingen und der SGV Freiberg - mit dem besseren Ende für die heimische TSG. Die Freiberger legten zunächst aber ein ordentliches Tempo hin und führten zur Pause verdient mit 1:0, Tomic sorgte Mitte der Hälfte für die Gästeführung (22.). In der zweiten Hälfte waren die Balinger dann aber das bessere Team, in einer intensiven Partie drehte Ferdinand mit einem Doppelpack das Ergebnis zugunsten der Heimelf (50./58.): Zunächst hatte er aus kurzer Distanz keine Mühe, dann war er bei einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Zwar wähnte sich Freiberg nach dem 2:2-Ausgleich durch Barini, der einen Flachschuss neben den Pfosten platzierte, auf dem Weg zum Punktgewinn (81.), kurz vor dem Ende schlug aber Ramser per Kopf noch mit dem 3:2 zu (89.) - Ferdinand bereitete den Siegtreffer mit einem starken Einsatz vor. Während also die TSG die ersten drei Zähler einbucht, steht Aufsteiger Freiberg noch blank da.

Einen Null-Punkte-Start hat bislang auch der hoch gehandelte TSV Steinbach Haiger hingelegt, der erneut knapp mit 0:1 verlor, diesmal gegen die Zweitvertretung des FSV Mainz 05. Für das Tor des Tages sorgte Mizuta schon nach drei Minuten per Foulelfmeter. Ebenfalls 0:1 unterlag die Wormatia aus Worms beim FC-Astoria Walldorf, Waack war hier kurz nach der Pause mit dem entscheidenden Tor zur Stelle (53.).

Offenbach kommt zurück

Nach dem misslungenen Auftakt bei Aufsteiger Worms wollte Kickers Offenbach gegen die TSG Hoffenheim II eigentlich die Wende zum Guten einleiten. Doch vor 6119 Zuschauer am Freitagabend am Bieberer Berg setzte es für den OFC nach nicht einmal 180 Sekunden die kalte Dusche: Proschwitz verwandelte einen Foulelfmeter. Besonders ärgerlich für die Hausherren, weil Kapitän Zieleniecki den Ball eigentlich unter Kontrolle hatte, ihn schlagartig verstolperte und dann Conté foulte.

Relativ schnell schien Offenbach diesen frühen Rückschlag abzustreifen, Knöll hatte in der 10. Minute die große Chance auf das 1:1, aber TSG-Torwart Noll parierte stark. Allerdings übernahm danach Hoffenheim wieder das Kommando. Das hinderte Derflinger nicht daran, in der 33. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze auszugleichen. Ein Wachmacher, Knöll brachte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Hessen per Kopf sogar in Führung. Alles in allem war der Vorsprung zur Pause aber schmeichelhaft.

Mit einer Leistungssteigerung zu Beginn der zweiten Hälfte verdiente sich der OFC quasi im Nachhinein seine Führung, die der eingewechselte Bozic in Minute 70 auf 3:1 ausbaute. Die letzten Minuten waren dann nochmal besonders intensiv: Lemmers Drehschuss bedeutete das 4:1 (86.), Asllani köpfte in der 90. Minute das 2:4 aus TSG-Sicht, ehe Saric in der dritten Minute der Nachspielzeit einen an ihm verursachten Elfmeter zum 5:2-Endstand verwandelte.

Trier fährt am Sonntag nach Stuttgart

Den erfolgreichsten Auftakt der Aufsteiger verbuchte der SV Eintracht Trier, der die Astoria aus Walldorf mit 3:0 aus dem Moselstadion verjagte und sich zunächst Platz zwei in der Tabelle sicherte. Triers Neuzugang Gabriel Weiß warnt jedoch davor, das 3:0 überzubewerten: "Es war gut, aber man darf den Sieg auch nicht zu hoch hängen. Es war der 1. Spieltag. Wir müssen die Sache ruhig angehen und Spiel für Spiel unsere Leistung als Mannschaft abrufen. Dann kann noch einiges möglich sein." Nächster Gegner ist am Sonntag auswärts der VfB Stuttgart II, bei dem es für den SVE die Leistung der Vorwoche nun zu bestätigen gilt.

Außerdem hat der Sonntagnachmittag noch die beiden Begegnungen zwischen Hessen Kassel und Rot-Weiß Koblenz - beide verloren ihren Auftakt - sowie dem FC Homburg und dem FSV Frankfurt, die beide wiederum siegreich aus dem 1. Spieltag hervorgingen, in petto.