Ulm verpflichtet "Soforthilfe" Strompf

Der SSV Ulm hat seinen ersten Winter-Neuzugang bekanntgegeben. Philipp Strompf, der bereits im Test gegen den KSC für die Spatzen als Probespieler auflief, schließt sich dem Aufsteiger ablösefrei an.

Nach nur einem halben Jahr in Schweden kehrt Philipp Strompf nach Deutschland zurück. Der Innenverteidiger, der mit Västeras SK den Aufstieg in die Allsvenskan feierte, wechselt ablösefrei nach Ulm - Strompfs Vertrag in Västeras endet am 31. Dezember 2023. "Ich freue mich sehr, wieder nach Deutschland zurückzukehren und gemeinsam mit dem SSV Ulm in den nächsten Jahren die Ziele dieses tollen Vereins zu erreichen", wird der Neuzugang, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, zitiert.

Der gebürtige Mosbacher überzeugte die Verantwortlichen des Drittligisten in Trainingseinheiten und beim Testspiel gegen den Karlsruher SC. "Uns war wichtig, dass wir einen Spieler bekommen, der uns sofort weiterhelfen kann und das ist bei Philipp der Fall", erklärte Geschäftsführer Markus Thiele und führte aus: "Er bringt die fußballerischen aber auch die körperlichen Voraussetzungen mit, um unsere Mannschaft zu verstärken, wir freuen uns, dass er bald zu uns stoßen wird."

Für den Innenverteidiger ist die 3. Liga kein Neuland. 2022 stieg der 25-Jährige, der bei den Spatzen die Nummer 32 erhält, mit Braunschweig in die 2. Bundesliga auf. Während er in der Aufstiegssaison noch auf 19 Einsätze kam, stand Strompf in der vergangenen Spielzeit im Bundesliga-Unterhaus nur fünfmal auf dem Platz. Vor seiner Zeit bei den Niedersachsen war der Abwehrspieler für Astoria Waldorf und Hoffenheim II in der Regionalliga Südwest aktiv.