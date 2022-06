Ulm verpflichtet Ex-Lauterer Röser

Der SSV Ulm 1846 verstärkt sich für die kommende Saison mit dem ehemaligen Lauterer Lucas Röser. Der Angreifer bringt eine ordentliche Portion Profi-Erfahrung mit in die Regionalliga Südwest.

"Lucas hat eine hervorragende Ausbildung genossen, bringt sehr viel Erfahrung mit und komplettiert unsere Offensive", wird Geschäftsführer Markus Thiele in einer Klubmitteilung zitiert, während Röser selbst sich "sehr dankbar über für das Vertrauen des Vereins" zeigte: "Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, um wieder voll anzugreifen."

Der 28-Jährige hat mit Mainz 05, Kaiserslautern, Hoffenheim, Sonnenhof-Großaspach, Dynamo Dresden und Türkgücü München schon einige Klubs in seinem Portfolio stehen - nun also folgen die Ulmer Spatzen, wo er mit der Nummer 9 auflaufen wird.

Röser bringt die Erfahrung von 52 Zweitliga-, 84 Drittliga- und 119 Regionalligaspielen mit - und kommt in dem Gefühl, mit den Roten Teufeln den Aufstieg in die 2. Liga geschafft zu haben, nach Ulm, wenngleich er persönlich keinen Beitrag dazu leistete. Röser spielte bei den Pfälzern sportlich keine Rolle mehr. Das soll sich in Ulm nun ändern. Der Stürmer wird beim offiziellen Trainingsauftakt mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz stehen.