Ulm unterliegt Podgorica, Crailsheim gegen Minsk

ratiopharm Ulm ist mit einer Heimniederlage in den Eurocup gestartet. Der montenegrinische Rekordmeister Podgorica - gleichzeitig Heimatverein von Fedor Zugic - gewann 86:79. Für Crailsheim lief es nicht besser.

Ulm konnte den Schwung aus dem 93:71-Derbysieg bei den Hakro Merlins Crailsheim nicht mitnehmen und unterlag am Mittwochabend daheim Buducnost Podgorica mit 79:86 (41:48). Schon in der Vorsaison hatte der montenegrinische Rekordmeister beide Partien gegen die Baden-Württemberger gewonnen.

Die Ulmer konnten dem temporeichen Spiel über weite Strecken nicht ihren Stempel aufdrücken. Erst in den Schlussminuten gerieten die Gäste noch einmal ins Wanken. Karim Jallow erzielte für Ulm das 79:82. Allerdings brachte Podgorica den Vorsprung über die Zeit. Der mit 18 Punkten beste Werfer und ehemalige BBL-Profi, Justin Cobbs, führte letztendlich die Entscheidung herbei. Auf dem Schlussspurt können die Hausherren, bei denen Jaron Blossomgame mit 17 Punkten am treffsichersten war, aber trotzdem aufbauen.

Crailsheimer lassen Chancen liegen

Erwähnte Crailsheimer unterlagen im FIBA Europe Cup zu Hause gegen Zmoki Minsk mit 77:81 (30:44). Die Merlins kämpften sich am Mittwochabend gegen den Gast aus Belarus zurück ins Spiel, unterlagen aber dennoch knapp. Die Auftaktpartie hatte der Bundesligist auswärts noch mit 91:79 gegen die Bakken Bears aus Aarhus gewonnen. Gegen Minsk bewiesen die Crailsheimer nur vier Tage nach der Niederlage gegen Ulm Moral.

Zur Halbzeit lagen sie deutlich zurück. Sie steigerten sich nach dem Seitenwechsel und waren auch dank der Leistungen von TJ Shorts (17 Punkte) und Bogdan Radosavljevic (16 Punkte) noch bis zum 77:76 in der Schlussminute in Front. Allerdings wurde die Aufholjagd nicht belohnt, da es in der Offensive zu viele Fehlwürfe gab. Bei den Gästen, die nun beide Spiele gewannen, überragte Jason Clark mit 19 Punkten.

ratiopharm Ulm - Buducnost Podgorica 79:86 (41:48)

Beste Werfer: Blossomgame (17), Christon (14), Felicio (12), Klepeisz (11) für Ulm - Cobbs (18), Wiley (16), Seeley (15), Reed (11) für Buducnost. - Zuschauer: 2500