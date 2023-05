Ulm überrascht auch den FC Bayern

Ulm ärgert in den Play-offs auch den zweiten Titelanwärter und beeindruckt mit einer starken Leistung.

ratiopharm Ulm ist mit einem überraschenden Sieg beim Titelfavoriten FC Bayern München in die Halbfinal-Play-offs gestartet. Im ersten von fünf möglichen Partien setzte sich der Viertelfinal-Bezwinger von Meister Alba Berlin am Sonntag bei der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit 87:69 (42:41) durch. Die zweite Begegnung findet am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut in München statt.

Nach dem Coup gegen Alba Berlin (3:1) waren die Ulmer beim nächsten Titelanwärter auf Augenhöhe. Der 18 Jahre alte Spanier Juan Nunez ärgerte die Gastgeber, Ulm lag mit 18:14 vorn. Bayerns Cassius Winston rettete den Favoriten mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen zu einer 20:18-Führung nach dem ersten Viertel.

Ulmer bleiben cool

Das Team von Gavel, der zwischen 2014 und 2018 für den FC Bayern als Profi aktiv war, ließ sich auch von einer guten Bayern-Phase zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht beeindrucken (31:26/15. Minute). Die Spielmacher Nunez und der Brasilianer Yago dos Santos führten die Ulmer zum 42:41-Halbzeitstand.

Die Gäste hatten auch nach dem Seitenwechsel auf jede gute Bayern-Serie eine passende Antwort. Mit einem furiosen Lauf gingen die Ulmer mit 65:58 in das Schlussviertel und bauten den Vorsprung auf 75:64 (34.) aus. Da die ersatzgeschwächten Bayern in der Offensive weiter enttäuschten, holte sich der Außenseiter überzeugend den ersten Sieg. Mit Nunez (19 Punkte), dos Santos (18) und Bruno Caboclo (17/12 Rebounds) besaßen die Ulmer das spielentscheidende Trio.

In der zweiten Halbfinale-Serie treffen am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) die Telekom Baskets Bonn und die MHP Riesen Ludwigsburg aufeinander.

FC Bayern München - ratiopharm Ulm 69:87 (20:18,21:24,17:23,11:22)

Punkte FC Bayern München: Winston 13, Gillespie 10, Giffey 9, Bonga 8, Obst 8, Cheatham 6, Seeley 6, Wimberg 3, Harris 2, Jaramaz 2, Weiler-Babb 2

ratiopharm Ulm: Nunez 19, Dos Santos 18, Caboclo 17, Paul 11, Christen 7, Hawley 7, Jallow 5, Klepeisz 3

Zuschauer: 6117