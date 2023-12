Ulm stolpert in München - Alba Berlin jubelt dank tollem Endspurt

Bayern München hat am Sonntagnachmittag einen Prestigeerfolg über ratiopharm Ulm in der BBL gefeiert. Zuvor hatte Alba Berlin bei den EWE Baskets Oldenburg triumphiert.

Nach einem 43:45-Rückstand drehten die Münchner nach der Pause ordentlich auf und machten schließlich im Schlussviertel alles klar. Dabei hatten die Hausherren auch Glück, dass ein Dreier von Ulms Juan Nunez gegen Ende des dritten Viertels noch nachträglich vom Schiedsrichtergespann annulliert wurde. Bei jenem vermeintlichen 66:66 war die Zeit bereits abgelaufen gewesen.

Einen entscheidenden Anteil am letztlich deutlichen 95:80-Erfolg des FC Bayern hatte Leandro Bolmaro, der insgesamt 19 Punkte beitragen konnte. Die Gastgeber durften sich im BMW Park derweil nicht nur über den Heimsieg freuen, sondern auch das Comeback des langzeitverletzten Vladimir Lucic bejubeln.

Alba Berlin bejubelt starke Schlussphase

Auch für Alba Berlin gab es am Sonntag Grund zum Feiern. Nachdem die Berliner zuletzt zwei Niederlagen hatten einstecken müssen, bezwang das Team von Cheftrainer Israel González die EWE Baskets Oldenburg auswärts mit 90:85 (40:47).

Der Sieg der Hauptstädter kam am Ende durchaus überraschend, denn Alba befand sich nahezu die gesamte Spieldauer über in Rückstand. Vor allem am Korb taten sich die Gäste auffällig schwer, was gepaart mit einer wackligen Defensive zu Problem führte. Auch rund sechs Minuten vor dem Ende hatte Berlin noch deutlich mit 70:83 zurückgelegen, doch es sollte ein enorm starker Schlussspurt folgen. Dank eines 20:2 in der Schlussphase setzte sich Alba letztlich doch noch durch - und fuhr den wichtigen siebten Saisonsieg ein.