Ulm spielt bis Ende Februar in Aalen

Durch einen 2:1-Heimsieg gegen Freiburg II hält der SSV Ulm 1846 Fußball den Anschluss an die vorderen Plätze. Doch der Wintereinbruch wirft Sorgen auf. Das Donaustadion verfügt nicht über eine Rasenheizung, weswegen Ulm bis Ende Februar für seine Heimspiele umziehen muss.

Müssen für ihre Heimspiele nach Aalen umziehen: die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball. Getty Images for DFB

Durch ein hartes Stück Arbeit bezwangen die Ulmer die Reserve des SC Freiburg am Wochenende mit 2:1. "Wir waren sehr griffig. Wir wollten Freiburg wenig Zeit und Raum geben und das Momentum wieder auf unsere Seite ziehen", konstatierte SSV-Coach Thomas Wörle nach dem Spiel.

Befreiungsschlag gegen Freiburg

Nach drei Niederlagen in Folge meldet sich der Liga-Neuling durch den Heimsieg zurück. Mit 26 Zählern rangiert Ulm auf dem fünften Platz, hat allerdings nur einen Punkt Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Im dichten Schneetreiben im Donaustadion markierten Dennis Chessa und Leonardo Scienza die beiden Tore für die Spatzen. "Wir haben Kampf und Leidenschaft auf den Platz gebracht", fasste Defensivmann Thomas Geyer die eigene Leistung zusammen.

Der SSV ist zuhause eine Macht. Von den acht Heimspielen in dieser Saison konnte Ulm fünf für sich entscheiden. Nur Dynamo Dresden hat zuhause öfter gewonnen (7 Siege). Wegen der fehlenden Rasenheizung im Stadion waren die Platzverhältnisse gegen die Breisgauer bei winterlichen Witterungen allerdings schwierig. "Wirklich Fußball spielen war nicht so möglich", kommentierte Geyer den Zustand des Geläufs. In der 3. Liga ist eine Rasenheizung Lizenzvoraussetzung. Daher musste der SSV für die Wintermonate ein Ausweichstadion benennen.

Bis Februar in Aalen

Am Montagvormittag kam nun die Entscheidung des DFB. Ulm wird seine Heimspiele bis Ende Februar in der rund 70 Kilometer nördlich gelegenen Aalener CENTUS-Arena austragen. Für die nächsten Wochen und Monate lassen die Wetterprognosen keine Spielaustragungen im Donaustadion zu. "Natürlich hätten wir sehr gerne in Ulm gespielt. Die Wettervorhersagen lassen aber eine sichere Planung nicht zu, weshalb wir uns gemeinsam mit dem DFB für diesen Weg entschieden haben", kommentierte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele den Umzug.

Ungewollt werden die Heimspiele nun zu Auswärtsspielen für die Spatzen. "Für uns alle wird es eine besondere Situation sein, die Heimspiele nicht im Donaustadion austragen zu können. Umso mehr müssen wir zusammenstehen und in Aalen alles dafür tun, um erfolgreich zu sein", meinte Cheftrainer Wörle. Die erste Chance dafür bietet sich am 9. Dezember (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund II.