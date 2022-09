Ulm siegt spät gegen Freiberg - VfB II bezwingt Aalen

Der SSV Ulm dominiert die Liga, auch Aufsteiger SGV Freiberg hatte das Nachsehen. In der zweiten Sonntagspartie gewann der VfB Stuttgart II gegen den VfR Aalen.

Am Sonntag unterlag der SGV Freiberg dem SSV Ulm 1846 mit 0:2. Freiberg trat engagiert auf gegen den Tabellenführer, so entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem große Torchancen aber selten waren. Mitte der zweiten Hälfte erhöhten die "Spatzen" den Druck und wurden dafür auch belohnt. Als Dosenöffner fungierte De Sousa, der ein starke Vorlage von Grözinger flach zum 1:0 verwertete (74.). Auf der Gegenseite gelang den Freibergern gleich darauf nur ein Aluminiumtreffer. In einer intensiven Schlussphase konterte der Tabellenführer die Entscheidung letztlich in die Maschen: Über Oelsner kam der Ball zu Schmidts, der keine Mühe mit dem 2:0 hatte (90.+2). Ulm bleibt in der Liga weiter ungeschlagen.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich zeitgleich der VfB Stuttgart II gegen den VfR Aalen mit 3:1 durch und steht damit auf Rang vier. Der VfR startete noch gut und ging prompt in Führung: Unter Mithilfe von VfB-Keeper Schock gelang Abruscia das 1:0 für die Gäste (2.). Die Stuttgarter mussten sich erst sammeln, fanden dann im Verlaufe des ersten Durchgangs zu ihrem Spiel und glichen per Foulelfmeter zum 1:1 aus, Kastanaras war der Schütze (30.). Nach der Pause war der VfB-Nachwuchs dann feldüberlegen, Boziaris drehte mit seinem Versuch aus der Distanz die Partie dann zu Gunsten der Heimelf (55.). Der eingewechselte Drakas sorgte frei vor Keeper Witte mit seinem 3:1 für die Entscheidung (88.). Ein verdienter Erfolg des VfB gegen zu harmlose Aalener.

Homburg bleibt auf Rang zwei

Nach bislang dürftigen Auftritten auf gegnerischen Plätzen durfte Kickers Offenbach am Samstag wieder am heimischen Bieberer Berg ran. Mit dem Tabellenzweiten FC 08 Homburg hatten die Hessen vor 5499 Fans ein dickes Brett zu bohren. Zunächst kam der OFC dem 1:0 näher, doch als in der 12. Minute Mendler zum Sololauf ansetzte und nur knapp vorbei schlenzte, pusteten einige Heimfans erstmal durch. Bis zur Halbzeit hatten die Gäste mehr auf dem Chancenzettel stehen. Auch nach Wiederanpfiff blieb Homburg gefährlich. In der 69. Minute zog Eisele flach ab, Richter brachte gerade noch die Fingerspitzen an den Ball. Waren die heimischen Angriffe bis dahin meist zu ungenau, machte es Offenbach in der 73. Minute richtig stark: Hermes setzte sich auf der rechten Seite stark durch, legte zurück ins Zentrum, wo Breitenbach aus kurzer Distanz zur Führung einschoss.

Die Freude währte zehn Minuten, dann segelte ein harmlos aussehender Freistoß von Perdedaj in den gegnerischen Fünfer. Matuwila spritzte dazwischen und stocherte den Ball über die Linie. Torwart Richter und seine Vorderleute agierten hier sehr schlafmützig. Damit nicht genug, in der 86. Minute jubelten die Gäste erneut. Richter wehrte einen Ball vor die Füße von Gösweiner ab, der bedankte sich im Stile eines Torjägers. Von diesem Doppelschlag erholte sich der OFC nicht mehr, bei dem die Stimmung so langsam auf die Temperatur einer Gefriertruhe hinabsinken dürfte. Denn statt großer Aufstiegsambitionen versinkt der DFB-Pokal-Sieger von 1970 immer mehr im grauen Mittelmaß. Homburg hingegen bleibt mit dem Sieg Tabellenzweiter.

Mittendrin in der Spitzengruppe ist auch die U 23 des FSV Mainz 05, die gegen den FC Rot-Weiß Koblenz als klarer Favorit in die Begegnung ging. Und genauso gingen die Mainzer Talente auch zu Werke. In der 9. Minute überwand Schmidt per Hinterkopf Gästetorwart Leonhard. Kurz vor der Pause eroberte die Heimelf den Ball in der gegnerischen Hälfte, Bobzien und Jung spielten sehenswert Doppelpass und Letzterer drückte im Fallen die Kugel zum 2:0 ins Netz (43.). Auch die körperlich robuste Gangart der Koblenzer konnten die Mainzer gut wegstecken. Nach einer Stunde landete ein Flachschuss von Bobzien zum 3:0 im Tor. In der Vorwoche verspielten die Nullfünfer trotz anfänglicher Überlegenheit einen 2:0-Vorsprung gegen Worms, somit war es spannend, wie an diesem Samstag das 1:3 - ein Kopfballtreffer von Stark nach einem Eckball in der 71. Minute - die Nerven des FSV strapazieren sollte. Doch diesmal blieben die jungen Rheinhessen ruhig, zogen ihren erfolgreichen Spielstil weiter durch und erzielten nach einem Konter noch das 4:1 durch Petö (88.). Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt nach Rot für Zobel (81.) schon ein Mann weniger.

Steinbacher Remis

Auch der TSV Steinbach Haiger will seinen Blick nach oben richten. Der Tabellenvierte spielte zu Hause gegen den FSV Frankfurt, der auswärts bisher gar nichts gerissen hatte. So schien es am Samstag auch weiter zu gehen. In der 19. Minute verwertete Strujic einen Abpraller zur TSV-Führung, in der 27. Minute schlenzte Korte, der noch vor der Pause verletzt raus musste, den Ball zum 2:0 in die Maschen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieser Vorsprung allein der gnadenlosen Effizienz der Steinbacher geschuldet war, denn die Frankfurter hatten bis dahin sogar etwas mehr vom Spiel. Mit einem Eigentor brachte Kober nach gut einer halben Stunde wieder unfreiwillig Spannung in die Partie. In der 34. Minute fiel tatsächlich der Ausgleich, Peters köpfte nach einer Ecke ein. Mit Beginn der zweiten Halbzeit steigerten sich die Hausherren zwar, jetzt fehlte aber der Ertrag. In der 70. Minute war die Effizienz endgültig dahin, Tehe köpfte aus drei Metern über das Frankfurter Tor. Aber auch wenn mittlerweile eine erneute Steinbacher Führung leistungsgerecht gewesen wäre, bei Abpfiff stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel.

Im Aufsteigerduell standen sich Eintracht Trier und Wormatia Worms gegenüber. Die Gastgeber starteten klar besser in die Begegnung. Kinschers Distanzschuss und Königs Schuss vom Strafraumeck wurden noch geklärt, aber in der 19. Minute zirkelte König einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar ins Netz. Die Hausherren bekamen dadurch etwas Selbstvertrauen, hätten sich in der 41. Minute aber fast den Ausgleich gefangen, doch Grimmer schoss bei seinem Abstauber Heinz an, der sich heldenhaft in den Schuss warf. Ab der 60. Minute investierte Worms mehr, während sich Trier auf seinen starken Torwart Wieszolek verlassen konnte. Und offensiv erledigte König seinen Job. Nach einem langen Ball zog der Stürmer vom Flügel nach innen und brachte das Leder im Tor unter (72.). Die Zweifel im Lager der Moselstädter wurden immer kleiner, noch dazu, weil Worms' Ferjani in der 77. Minute wegen wiederholtem Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld musste. Den Schlusspunkt setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit Wrusch, der nach schönem Sololauf von Debrah mustergültig bedient wurde. Der Heimdreier war für Trier der erste Sieg in der Liga seit dem 6. August, als gegen Astoria Walldorf vor heimischer Kulisse ebenfalls ein 3:0 gefeiert werden durfte.

Apropos FC-Astoria Walldorf: Die Walldorfer unterlagen am Samstag der TSG Balingen mit 0:2. Die Balinger kamen von Anpfiff weg gut in Schwung. Almeida Morais erzielte nach einer Kuhn-Vorlage in der 13. Minute die Führung. Eine präzise Flanke von Akkaya köpfte Vochatzer in Minute 68 zum zweiten und letzten Tor des Nachmittags ein.

Mit seinem dritten Sieg in Folge lässt der Bahlinger SC für den Moment alle Abstiegssorgen hinter sich. Gegen die TSG Hoffenheim II dauerte es bis zur 72. Minute, bis Novakovic die heimischen Fans erlöste. Und wie! Eine Flanke von rechts nahm er volley, der Ball senkte sich ins lange Eck. Zwölf Minuten später bediente Pepic mit einem kurz ausgeführten Freistoß Novakovic, und dieser schoss platziert zum 2:0-Endstand ein.

Kassel weiter im Tief

Es läuft nicht für Hessen Kassel: Zum Auftakt des 8. Spieltags setzte es am Freitagabend eine 0:3-Niederlage gegen Aufsteiger Barockstadt Fulda. Früh schon wurde die gebeutelte Heimelf kalt geduscht: Per Bogenlampe köpfte Reinhard das 1:0 für die Gäste (6.) - es war die erste Chance im Spiel. Durna traf auf der Gegenseite nur die Latte, für mehr reichte es aber im ersten Durchgang nicht. Gleich nach Wiederanpfiff schockte ein weiterer Nackenschlag die Heimelf: Nach einem Foul an Pomnitz gab es Strafstoß, Grösch verwandelte zum 2:0 für die Gäste (49.).

In Folge fehlte es Kassel an Ideen und Mitteln, die Partie wieder spannend zu machen. Fulda konnte das Ergebnis zunächst verwalten und gegen Ende der Partie sogar noch deutlicher gestalten: Wüst konterte das 3:0 in die Maschen (74.) - ein effizienter Auftritt des Aufsteigers, der vorerst auf Rang vier klettert. Hessen Kassel bleibt siegloses Tabellenschlusslicht,