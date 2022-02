Ulm schließt Akte Bachthaler endgültig - Mesias kommt zum SSV 1846

Beim SSV Ulm 1846 Fußball hat sich das Personalkarussell noch einmal gedreht. Während ein Spieler den Südwest-Regionalligisten verlassen hat, kommt mit Aiden Mesias ein neuer hinzu. Und das Kapitel Holger Bachthaler wurde geschlossen.

Bereits zum Ende der vergangenen Saison war Holger Bachthaler mitgeteilt worden, dass der SSV 1846 die Spielzeit 2021/22 mit einem neuen Trainer angehen wird. Das bis Juni 2023 datierte Arbeitsverhältnis mit dem ehemaligen Coach bestand allerdings vorerst fort. Erst jetzt konnte eine Einigung über eine vorzeitige Auflösung erzielt werden, seit dem 31. Januar 2022 steht Bachthaler nicht mehr auf der Gehaltsliste der Ulmer.

Leihe mit Kehl beendet - Mesias kommt als Vorgriff auf die kommende Saison

Veränderungen gibt es zudem in der Mannschaft, die die Regionalliga Südwest zur am 19. Februar endenden Winterpause anführt: Die Leihe mit Außenverteidiger Jonas Kehl wurde vorzeitig beendet, der ehemalige Junioren-Nationalspieler kehrt vorerst zum FC Bayern II zurück. "Jonas konnte in dieser Saison nicht die Spielzeit bekommen, die er sich vorgestellt hat. In beidseitigem Interesse haben wir uns deshalb darauf geeinigt, die Leihe zu beenden", sagte Ulms Sportdirektor Markus Thiele.

Dagegen wird Aiden Mesias endgültig die Spatzen verstärken. Der Mittelfeldspieler war bereits seit zwei Wochen bei den Ulmern im Probetraining und konnte die Verantwortlichen überzeugen. Der 22-Jährige, der bei den Queens Park Rangers ausgebildet wurde, erhält einen Vertrag bis Saisonende, der aber eine Option auf Verlängerung beinhaltet. "Aiden hat in den letzten Tagen sowohl im Training als auch im Testspiel gegen Dorfmerkingen einen guten Eindruck hinterlassen. Seine Verpflichtung ist bereits ein Vorgriff auf die nächste Saison", sagte Thiele.